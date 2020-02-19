剧场版动画《心理测量者3 First Inspector》3月27日为期两周限定上映

周一（2月17日），剧场版动画《心理测量者3 First Inspector（日语：PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR）》在其官方网站宣布，剧场版动画将从3月27日进行为期两周的限定上映。



剧场版关键视觉图



动画主要制作人员如下：



监督：塩谷直义

系列构成：冲方丁

脚本：深见真、冲方丁、吉上亮

角色原案：天野明

角色设计·总作画监督：恩田尚之

色彩设计：铃木麻希子

美术监督：草森秀一

3D导演：大矢和也

摄影监督：荒井荣儿

摄影视觉效果：荒井荣儿

编集：村上义典

音乐：菅野祐悟

音响监督：岩浪美和

动画制作：Production I.G

发行：东宝映像事业部



动画主要声优如下：



慎岛灼 cv 梶裕贵

炯·米凯尔·伊格纳托夫 cv 中村悠一

雏河翔 cv 樱井孝宏

廿六木天馬 cv 大塚明夫

入江一途 cv 诹访部順一

如月真绪 cv 名塚佳织

唐之杜志恩 cv 泽城美雪

霜月美佳 cv 佐仓绫音

支配者 cv 日高范子

法斑静火 cv 宫野真守

代银遥熙 cv 中博史

小宫卡莉娜 cv 日笠阳子

Round Robin cv 森川智之

梓泽广一 cv 堀内贤雄

小畑千夜 cv 矢作纱友里

狡啮慎也 cv 关智一

宜野座伸元 cv 野島健儿

须乡彻平 cv 东地宏树

六合塚弥生 cv 伊藤静

花城芙蕾德莉卡 cv 本田贵子

常守朱 cv 花泽香菜



除了3月的为期两周限定上映，亚马逊网络视频服务Amazon Prime Video也会在日本及其他地区独家网络播出。



剧场版动画《心理测量者3 First Inspector》讲述了刑事课一组一直追踪的“狐”的案件以及神秘组织“彩虹桥”之谜，慎导灼与炯·米哈伊尔·伊格纳托夫的战斗再次打响。



《心理测量者》是一部原创动画。动画第一季在2012年播出，第二季于2014年播出。剧场版动画于2015年1月上映。第三季于2019年10月17日至12月12日播出，全8话，每一话时长约一小时。完全新作剧场版《心理测量者》和《心理测量者SS》分别于2015年1月和2019年1月上映。漫画版还包括《监视官 常守朱》、《心理测量者2》。



《心理测量者》系列描绘了将灵魂数值化的巨大监视网络·西比拉系统维持着人类治安的近未来。在不断改变的世界中，刑警们手持用于测定与犯罪有关的数值“犯罪系数”的枪支“支配者”，追捕着犯下罪行之前的“潜在犯”。





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