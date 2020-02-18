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铃木央《七大罪》外传集发售〈強欲〉〈怠惰〉〈嫉妬〉收录

资讯 十月轻舞 2020年02月18日 12:22


　　日本漫画家铃木央的漫画作品《七大罪 外传集<罪实>》于2月17日发售。

铃木央《七大罪》外传集发售〈強欲〉〈怠惰〉〈嫉妬〉收录 资讯 第1张

　　《七大罪 外传集<罪实>》收录了描写漫画《七大罪》中“七大罪”团员过去的短篇作品。本书收录了「外伝 バンデット・バン」「番外編 永遠の刹那」「外伝 まちぼうけの妖精王」「外伝 少女は叶わぬ夢を見る」「番外編 祭壇の王」五篇，以及作者对于外传的构思秘话。

铃木央《七大罪》外传集发售〈強欲〉〈怠惰〉〈嫉妬〉收录 资讯 第2张

《七大罪》故事介绍

　　在古老的过去，这片大地上存在着五大截然不同的种族。传说三千年前，女神族率领着妖精族、巨人族和人类，对拥有不详毁灭力量的魔神族进行讨伐，结合四个种族的力量最终将魔神族封印，大地恢复和平。这场战争被后世称为圣战。

　　故事发生于布里塔利亚大陆上的里昂尼丝王国，国王预言传说的圣战将再启，王国的圣骑士们为了备战而进行军备强化，进而发动政变囚禁国王、压榨奴役国民。担忧着国家现状的第三王女伊丽莎白，将救国的希望寄托于传说中的逆贼——由七名凶恶的大罪人组成的最强骑士团七大罪，从而独自踏上寻找的旅程。注定无果的旅程中，疲惫不堪的伊丽莎白误入某个酒馆，被身为店主的金发少年救下，这名少年正是七大罪的团长梅利奥达斯。在将公主从追兵的危机中解救出来后，他们踏上了寻找昔日的同伴、拯救王国未来的旅途。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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