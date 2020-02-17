动画《偶像大师 灰姑娘女孩剧场》今年春季推出新动画

周日（2月16日），智能手机游戏《偶像大师 灰姑娘女孩剧场 星光舞台》在其官方推特宣布，系列将在今年春季推出一部名为《偶像大师 灰姑娘女孩剧场 Extra Stage（日语：アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 Extra Stage）》的动画。这部动画将只会在游戏《偶像大师 灰姑娘女孩剧场》和《偶像大师 灰姑娘女孩剧场 星光舞台》中播出。



动画特报视频







动画《偶像大师 灰姑娘女孩剧场》第一季在2017年4月至6月播出，第二季在2017年10月至12月播出，第三季在2018年7月至10月播出。动画CLIMAX SEASON在2019年4月播出。



动画主要制作人员如下：



监督・脚本：まんきゅう

角色设计：高津智子

音响监督：藤田亜紀子

音响制作：HALF HP STUDIO

音乐：日本哥伦比亚

动画制作：Gathering



动画主要声优如下：



岛村卯月 cv 大桥彩香

涩谷凛 cv 福原绫香

本田未央 cv 原纱友里

多田李衣菜 cv 青木瑠璃子

双叶杏 cv 五十岚裕美

安娜斯塔西娅 cv 上坂瑾

神崎兰子 cv 内田真礼



动画改编自Bandai Namco Entertainment原作、Kuma-Jet作画的同名四格漫画。漫画不定期在社交游戏《偶像大师 灰姑娘女孩》上刊登。漫画讲述了各位偶像们的“真正的”日常生活。漫画也已经由角川出版了单行本。





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