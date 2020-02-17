《银河英雄传说 Die Neue These》4月起在电视台播出

上周一（2月13日），动画《银河英雄传说 Die Neue These》在其官方网站宣布，全24话动画《银河英雄传说 Die Neue These》将从4月6日起在NHK教育电视台播出。动画的第二季将启用新的片头、片尾曲。



新视觉图





动画第一季《银河英雄传说 Die Neue These 邂逅》于2018年4月至6月在电视台播出，全长12话。动画第二季《银河英雄传说 Die Neue These 星乱》分为三部剧场版动画在电影院上映，每一部长度为4话TV版动画长度。动画第一章在2019年9月27日放映，第二章在10月25日放映，第三章在11月29日放映。



动画《银河英雄传说 Die Neue These》改编自田中芳树的科幻小说《银河英雄传说》。



动画主要制作人员如下：



监督：多田俊介

助监督：森山悠二郎

系列构成：高木登

角色设计：菊地洋子、寺冈岩、津岛桂

总作画监督：后藤隆幸

动画製作：Production I.G

监修：Wright Staff

企划协力：Kitty Entertainment

制作协力：德间书店

制作协力：DMM pictures

出品：松竹、Production I.G



动画主要声优如下：



莱因哈特·冯·罗严克拉姆 cv 宫野真守

杨威利 cv 铃村健一

齐格飞·吉尔菲艾斯 cv 梅原裕一郎

尤里安·敏兹 cv 梶裕贵

巴尔·冯·奥贝斯坦 cv 諏访部顺一

渥佛根·米达麦亚 cv 小野大辅

奥斯卡·冯·罗严塔尔 cv 中村悠一

亚列克斯·卡介伦 cv 川岛得爱

华尔特·冯·先寇布 cv 三木真一郎

维利伯·尤希姆·冯·梅尔卡兹 cv 石塚运升

史塔汀 cv 水内清光

佛格 cv 藤原贵弘

艾尔拉赫 cv 楠见尚己

艾伯特·冯·法伦海特 cv 竹内良太

派特 cv 福松进纱

培特雷 cv 目黑光祐

摩尔 cv 樱井透

拉欧 cv 畠中祐

约翰·罗贝尔·拉普 cv 小野友树

旁白 cv 下山吉光





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