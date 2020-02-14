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动画《言灵少女》公布新追加声优

资讯 musquall 2020年02月14日 10:34

      周四（2月13日），Avex Pictures多媒体虚拟角色企划“言灵少女”在其官方网站宣布，人气声优德井青空将会加盟企划，她将为企划的网络动画《言灵少女 The Animation》中的角色ヒエラル牛（ビーフ）配音。这名角色是由德井青空亲自设计。这名角色将在动画的第五话登场。

动画《言灵少女》公布新追加声优 资讯 第1张

动画《言灵少女》公布新追加声优 资讯 第2张


      动画已经于1月11日起在Showroom和YouTube Live等网络视频服务播出。

动画主要制作人员如下：

原作：言灵少女企划
監督：筧 昌也
脚本：大野 敏哉
原作角色设计：ヤスダスズヒト
CG导演：鄧 小輝
动作捕捉总监：篠原 貴英
面部捕捉总监：栗田 泰成
技术导演：三鬼 健也
編集：市田 俊介
音响监督：浅田 将助
音响制作：1991
动画制作：東映 ツークン研究所
出品：言灵少女企划

组合Microphone Soul Spinners宣传片

动画片头



      多媒体虚拟角色企划“言灵少女”的核心是由四名女子高中生组成的虚拟rap组合“Microphone Soul Spinners”。企划将包含动画、CD、网络节目和Showroom上的直播活动。Rap歌手KEN THE 390和朝日电视台节目《Freestyle Dungeon》的评委将会是新企划的“大使”。

动画《言灵少女》公布新追加声优 资讯 第3张

      企划的四名女子高中生名为（从左到右）与謝野詩歌、向田らいむ、ヴィルヌーヴ千愛梨、川端ひまわり。她们所在的学校是一所培养明星的学校，而她们却在学校中垫底。她们在一次rap battle中相遇，决心掀翻在她们上面的每一个人，成为学校的头牌。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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