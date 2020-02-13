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演员滨边美波加盟第24部《名侦探柯南》剧场版动画担任客串声优

资讯 musquall 2020年02月13日 08:57

      周三（2月13日），第24部《名侦探柯南剧场版动画《名侦探柯南 绯色的弹丸（日语：名探偵コナン 緋色の弾丸）》在其官方网站宣布，演员滨边美波将加盟动画，担任客串声优。她将为掌握着故事重要关键信息的“世界第一真空超导磁浮列车”列车员石岡エリー（石冈艾利）配音。

演员滨边美波加盟第24部《名侦探柯南》剧场版动画担任客串声优 资讯 第1张

演员滨边美波加盟第24部《名侦探柯南》剧场版动画担任客串声优 资讯 第2张


      滨边美波是隶属于东宝艺能事务所的日本演员。她2在2011年获得了第七届东宝灰姑娘大赛新生代奖 ，同年她主演了短篇电影《空色物语》。2015年9月，她主演了漫改SP特别剧《我们仍未知道那天所看见的花的名字》，饰演长大后的本间芽衣子。同年，她凭借出演悬疑日剧《无痛~诊断之眼~》获得了第2届电视剧信心奖最佳新人奖。2016年，她主演漫改日剧《天才麻将少女》。2017年，她主演青春片《我想吃掉你的胰脏》，并凭借该片获得第42届报知电影奖新人奖。

      第24部剧场版动画《名侦探柯南 绯色的弹丸（日语：名探偵コナン 緋色の弾丸）》将于2020年4月17日起在全日本东宝系电影院上映。

      由原作者青山刚昌绘制的海报

演员滨边美波加盟第24部《名侦探柯南》剧场版动画担任客串声优 资讯 第3张

主要制作人员如下：

原作：青山刚昌
监督：永冈智佳
脚本：櫻井武晴
音乐：大野克夫
动画制作：TMS/V,Studio

主要声优如下：

江戸川柯南 cv 高山南
毛利兰 cv 山崎和佳奈
毛利小五郎 cv 小山力也
赤井秀一 cv 池田秀一

      系列第23部剧场版《名侦探柯南 绀青之拳》于2019年4月12日在日本上映。

演员滨边美波加盟第24部《名侦探柯南》剧场版动画担任客串声优 资讯 第4张

      动画改编自青山刚昌的同名漫画。漫画《名侦探柯南》于1994年开始连载，在2017年8月连载超过1000回，是小学馆杂志《周刊少年星期天》第一部连载超过1000话的作品。由漫画改编的动画也正在播出中。漫画还被改编为一年一部的剧场版动画，2018年4月上映了第22部。      


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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