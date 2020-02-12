动画《空挺龙》将进入新篇章

周二（2月11日），TV版动画《空挺龙（日文：空挺ドラゴンズ）》在其官方网站开始播出一部新的宣传片。这部宣传片显示，动画将从第六话开始进入《吉洛篇》。公布了动画的多名追加声优。





动画从1月8日起在富士电视台“+Ultra”节目播出。动画已经于1月9日在Netflix全话一次性全部先行播出。动画也在B站一次性全部播出。



动画主要制作人员如下：



监督：吉平"Tady"直弘

系列构成、脚本：上江洲诚

艺术指导：田中直哉、森山佑树

动画角色设计：小谷杏子

CG监修：坂间健太

美术监督：尾身千宽

色彩设计：野地弘纳

模型监修：大桥永志、绵引健

环境监修：新津仁志

Rigging监修：Fernando Martin Perucki

Look Dev监修：工藤正宽、瓜生大介

L/O动画监修：井泽一胜、菊池宣裕

BG Setup监修：池上裕贵

效果监修：须藤太一

灯光&合成监修：松岛广幸、Warner Wan De Ming

制作编辑：鹿岛英明

音响监督：岩浪美和

音乐：横山克

动画制作：Polygon Pictures

出品：空挺龙制作委员会



动画片头曲是由神山羊演唱的《群青》。片尾曲是由赤い公園演唱的《絶対零度》。



动画主要声优如下：



米卡 cv 前野智昭

塔姬妲 cv 雨宫天

吉洛 cv 齐藤壮马

瓦娜贝尔 cv 花泽香菜

吉布斯 cv 诹访部顺一

库洛科 cv 关智一

尼科 cv 樱井孝宏

巴科 cv 鸟海浩辅

卡贝拉 cv 钉宫理惠

加加 cv 熊谷健太郎

菲伊 cv 古川慎

巴达金 cv 松山鹰志

欧肯 cv 武内骏辅

索拉亚 cv 上村祐翔

梅茵 cv 赤崎千夏

希洛 cv 榎木淳弥

约西 cv 井上和彦

李 cv 佐佐木启夫

卡恰 cv 佐仓绫音

娜娜米 cv 千本木彩花

阿斯盖拉 cv 坂本真绫

乌拉爷爷 cv 铃木清信



动画改编自桑原太矩的同名漫画。漫画讲述了一个跟随着捕龙飞空船“昆·扎扎号”的美食幻想故事。捕龙飞空船上的船员不停地在狩猎着龙，一方面是为了钱财，一方面龙肉也是非常的美味。



桑原太矩于今年6月7日起开始在讲谈社杂志《good!AFTERNOON》上连载漫画《空艇龙（日文：空挺ドラゴンズ）》。桑原之前的代表作是漫画《特别课外活动部》。





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