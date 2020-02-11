动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》最终季片头曲公布

周日（2月9日），TV版动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争（日语：ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld）》在其官方网站公布了动画最终季“Last Season”的片头曲信息。最终季的片头曲是由RenoNA演唱的《ANIMA》。



RenoNA也将为游戏《刀剑神域 Alicization Lycoris》演唱主题曲《Scar/let》。这款游戏计划在5月21日在日本发售，5月22日在北美、欧洲和东南亚发售。游戏平台为PS4、XBOXONE和Steam。游戏将包含女主角亚丝娜、爱丽丝等角色陪睡的场景。



动画最终季将在2020年4月播出。



TV版动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》于今年10月12日起开始播出。TV版动画《刀剑神域 Alicization》于2018年10月在日本电视台播出。



动画主要制作人员如下：



原作：川原砾

原作插画、角色设计原案：abec

导演：小野学

角色设计：足立慎吾、铃木豪、西口智也

助理导演：佐久间贵史

总作画监督：铃木豪、西口智也

道具设计：早川麻美、伊藤公规

怪物设计：河野敏弥

动作作画监督：菅野芳弘、竹内哲也

美术导演：小川友佳子、渡边佳人

美术设定：森冈贤一、谷内优穂

色彩设计：中野尚美

CG导演：云藤隆太

摄影导演：胁显太朗、林贤太

动作画面：大城丈宗

编辑：近藤勇二

音响导演：岩浪美和

效果：小山恭正

音响制作：ソニルード

音乐：梶浦由记

制作：EGG FIRM、Straight Edge

动画制作：A-1 Pictures

出品：SAO-A Project



动画主要声优如下：



桐人（桐谷和人） cv 松冈祯丞

亚丝娜（结城明日奈） cv 户松遥

爱丽丝 cv 茅野爱衣

尤吉欧 cv 岛崎信长



动画改编自川原礫小说《刀剑神域》的《Alicization篇》。这一篇章从小说单行本第9卷开始，一直至第18卷结束。





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