TV动画《FGO》藤丸等人印象设计卫衣发售





TV动画《Fate/Grand Order -绝对魔兽战线巴比伦尼亚-》中登场人物藤丸立香等的形象为创意设计的卫衣将于5月29日由ACOS发售。

卫衣的设计共计六种，分别以藤丸立香、玛修、罗玛尼、吉尔伽美什、梅林、金固角色形象为基础，采取各个角色着装色彩进行配色。藤丸立香、玛修、金固版售价10450日元，罗玛尼、吉尔伽美什、梅林版售价1100日元。

简介

人理续存保障机构·迦勒底，对于仅凭魔术无法看见的世界，仅凭科学无法计算的世界进行观测，

为了让已被证明会灭亡于2017年的人类史存续下去，日夜持续着活动。

人类灭亡的原因，是在历史上数个地点突然出现的“无法观测领域”——“特异点”。

迦勒底唯一残存的御主·藤丸立香，与亚从者玛修·基列莱特一同

介入这些特异点的事象，从而执行将其解明或破坏的禁断仪式——“圣杯探索Grand Order”。

这一次新发现的是第七个特异点——纪元前2655年的古代美索不达米亚。

由结束了不老不死灵草的探索的“天之楔·贤王吉尔伽美什”所统治，以繁荣而自豪的乌鲁克之地，

在三柱女神及众多魔兽的蹂躏下面临灭亡的危机。

以及，通过前往过去的时间旅行——“灵子转移”而到达乌鲁克之地的藤丸与玛修，所遇到的是

阻挡住魔兽猛攻的要塞都市·绝对魔兽战线，以及人们那即使暴露于威胁之下仍然拼命求生的样子。

袭来的诸神与魔兽。以及对其反抗的人类——。

这里是人与神分道扬镳，命运的时代。

跨越了六个探索Order的两人——藤丸与玛修所挑战的最后一战开始了。

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