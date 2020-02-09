动画《八男？别闹了！》8名新声优公布、新关键视觉图解禁

周六（2月8日），TV版动画《八男？别闹了！（日语：八男って、それはないでしょう!）》在其官方网站公布了8名新声优，同时也解禁了动画的第三张关键视觉图。



8名新声优如下：



艾尔文/エルヴィン cv 下野纮

威德林/ヴェンデリン（幼年） cv 石上静香

罗德里希/ローデリヒ cv 高塚智人

科特/クルト cv 杉田智和

亚美莉/アマーリエ cv 由加奈

艾弗烈/アルフレッド cv 浪川大辅

布兰塔克/ブランターク cv 屋良有作

阿姆斯壮/アームストロング cv 山根雅史



动画第三张关键视觉图



首部宣传片

动画先行宣传片





动画将在今年4月播出。



动画的主要制作人员：



原作：Y.A

角色原案：藤ちょこ

监督：三浦辰夫

系列构成：宮本武史

角色设计：田辺謙司

动画制作：シンエイ動画、SynergySP



动画主要声优如下：



威德林·冯·班诺·鲍迈斯特（威尔） cv 夏木淳弥/石上静香（幼年）

艾莉丝·卡特琳娜·冯·霍恩海姆（艾莉丝） cv 西明日香

露易丝·尤兰妲·奧蕾莉亚·欧佛維克（露易丝） cv 三村有己

伊娜·苏珊·希伦布兰德（伊娜） cv 小松未可子

薇尔玛·艾托尔·冯·亚斯哥罕（薇尔玛） cv M·A·O

艾尔文 cv 下野纮

罗德里希 cv 高冢智人

科特 cv 杉田智和

亚美莉 cv 由加奈

艾弗烈 cv 浪川大辅

布兰塔克 cv 屋良有作

阿姆斯壮 cv 山根雅史





动画《八男？别闹了（日语：八男って、それはないでしょう！）！》改编自日本小说家Y.A创作的同名轻小说。轻小说最初发表于小说投稿网站“成为小说家吧”。这部轻小说是该网站累计前十名的超人气连载小说。网络版已于2017年3月25日完结，仅保留番外篇更新。文库版10.5卷开始增加网络版没出现过的加笔短篇连载中。漫画版于角川书店旗下网络平台ComicWalker连载中。



剧情简介



一宫信吾是个平凡的二十五岁上班族。某天早上一觉醒来，却发现自己换了一个截然不同的人生！他置身仿佛欧洲中世纪的魔法异世界，一个下级贵族的家庭里，并转生为五岁男孩。然而他并非从此过着养尊处优的日子，因身为贫穷贵族排行第八的儿子，不但无法继承家门和领地，连吃不吃得饱都成问题，还得学习魔法自力更生才行……





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