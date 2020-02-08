动画《文豪与炼金术师》关键视觉图公开





TV动画《文豪与炼金术师~审判的齿轮~》公开关键视觉图。

视觉图中芥川龙之介处于C位、太宰治和岛崎藤村也一同登场。此外，逢坂良太配音的室生犀星、前野智昭配音的志贺直哉、KENN配音的武者小路实笃、三木真一郎配音的菊池宽、吉野裕行配音的久米正雄也将登场，角色视觉图业已公开。

TV动画《文豪与炼金术师~审判的齿轮~》是根据DMM GAMES的PC及手机双平台游戏《文豪与炼金术师》改编。原作《文豪与炼金术师》是一款女性向文豪转生题材SLG策略游戏。与各种历史文豪一起，以在侵蚀者手中保护文学著作！在游戏中，玩家需要组成自己的文豪队伍，然后通过「潜书」进入书本的世界进行探索和战斗，通过「开花」养成文豪提高他们的战斗力，战斗后的文豪们可以在「食堂」中进行回复。

角色配音

芥川龙之介：諏訪部順一

太宰治：中村悠一

中原中也：柿原徹也

島崎藤村：立花慎之介

織田作之助：小野坂昌也

徳田秋声：渡辺拓海

坂口安吾：杉田智和

萩原朔太郎：野島健児

室生犀星：逢坂良太

志賀直哉：前野智昭

武者小路実篤：KENN

菊池寛：三木眞一郎

久米正雄：吉野裕行

猫：大河元気

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