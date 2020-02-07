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剧场版动画《言语如苏打般涌现》追加声优公布

资讯 musquall 2020年02月07日 11:27

      周四（2月6日），全新剧场版动画《言语如苏打般涌现（日语：サイダーのように言葉が湧き上がる）》在其官方网站公布了动画的追加声优

剧场版动画《言语如苏打般涌现》追加声优公布 资讯 第1张

藤山/フジヤマ cv 山寺宏一，男主角切里的俳句老师
毕波/ビーバー cv 潘惠美，男主角切里的朋友
贾潘/ジャパン cv 花江夏树，男主角切里的朋友兼偶像厨
塔夫博伊/タフボーイ cv 梅原裕一郎，男主角切里的熟人
朱莉/ジュリ cv 中岛爱，女主角斯迈尔的大姐
玛丽/マリ cv 诸星堇，女主角斯迈尔的小妹

      剧场版动画将于5月15日在日本上映。

剧场版动画《言语如苏打般涌现》追加声优公布 资讯 第2张

      歌舞伎演员市川染五郎和演员杉咲花将分别为男主角切里/チェリー和女主角斯迈尔/スマイル配音。这也是市川染五郎首次配音演出。

动画主要制作人员如下：

原作：フライングドッグ
监督：石黑恭平
脚本：佐藤大
角色设计：爱敬由纪子
音乐：牛尾宪辅
动画制作：Signal.MD X Sublimation
发行：松竹
出品：言语如苏打般涌现制作委员会

剧场版动画《言语如苏打般涌现》追加声优公布 资讯 第3张

之前播出的动画特报视频



      剧场版动画讲述了不擅长与人沟通的俳句少年チェリー与将自卑之处隐藏起来的口罩少女スマイル，透过言语与音乐逐渐缩短彼此距离的青春故事。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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