日本动画公司 SUNRISE、唱片公司 Lantis、电击 G's magazine 共同推出的多媒体企划《LoveLive!》当中的 μ's即将在 3 月 25 日发售全新单曲「A song for You! You? You!!」,官方日前公开了试听影像。

这张单曲将收录标题曲「A song for You! You? You!!」以及另一首尚未公开的歌曲,光碟收录「A song for You! You? You!!」的动画影像,店铺特典的部分 则是「Thank You! You? You!! 成员卡片」。