《EX-ARM》番外小说将推出漫画版

周日（1月19日）出版的集英社杂志《Ultra Jump》今年2月刊宣布，插画师古味慎也将从2月19日出版的杂志3月刊开始连载其漫画《EX-ARM》番外小说《EX-ARM the Novel》的漫画版。漫画版名为《EX-ARM Another Code》。



漫画《EX-ARM》由古味慎也和HiRock创作，番外小说《EX-ARM the Novel》由古味慎也和HiRock原作，久麻当郎执笔，集英社Jump J-Books于2018年12月出版。小说的故事发生在东京奥运会期间未遭到恐怖袭击的新神乐坂，EX-ARM对策课的上圆美波和艾玛正在解决某一事件。



古味慎也和HiRock于2015年2月开始在集英社杂志《Grand Jump》上连载漫画《EX-ARM》。这部漫画是古味慎也早期作品《EX-VITA》的重制版。漫画于2017年12月移籍至“少年Jump+”网站和APP上继续连载，漫画于2019年6月26日完结。漫画也将被改编成TV版动画，在今年夏季播出。由古味慎也和HiRock创作的漫画《EX-ARM EXA》也于2019年8月28日出版的集英社杂志《Grand Jump Mucha》9月刊开始连载。





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