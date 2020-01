《Love Live!》系列将推出新企划，新单曲公布

周日(1月19日),《Love Live!》系列在其9周年现场活动“Love Live! Fest”宣布,系列将推出新企划。1月30日出版的角川杂志《LoveLive! Daysラブライブ!総合マガジンVol.05》将会公布新企划的相关信息。



现场活动还公开一首μ’s的新单曲《A song for You! You? You!!》。歌曲试听动画如下:







《LoveLive!校园偶像计划》是由日本动画公司SUNRISE、唱片公司Lantis、以及杂志《月刊电击G#39;s magazine》共同合作推出的读者参与活动以及由此展开的多媒体企划。第一季电视动画于2013年1月起播出,收录于蓝光光碟的OVA于11月27日公布,同年6月公布将制作第二季动画,第二季于2014年4月6日播映。



企划“Love Live! Sunshine!!”最初于2015年2月公布。其中的组合名Aqours也是由粉丝投票选出。动画《Love Live! Sunshine!!》第一季在2016年7月播出。2017年2月26日举办的Aqours First Love Live! ~Step! ZERO to ONE~第二天演出末尾发布,动画第二季在2017年秋季播出。《Love Live! Sunshine!!》最新剧场版动画已经于1月4日上映,剧场版动画沿用了TV版动画的主要制作人员和声优。



系列还公布了一部新动画《ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(暂译:Love Live!虹咲学园学园偶像同好会)》。虹咲学园学园偶像同好会的成员曾在系列的游戏中以“Perfect Dream Project”身份登场。“Perfect Dream Project”企划是LoveLive!游戏上线4周年庆的一部分。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。