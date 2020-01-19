动画《来自深渊》将推出续集动画

周六（1月18日），角川透露，动画《来自深渊》将推出续集。续集确定宣传片也开始播放。



续集确定宣传片







剧场版动画《来自深渊 深魂的黎明（日语：メイドインアビス 深き魂の黎明）》已经于本周五（1月17日）上映。剧场版动画是2017年7月7日开始播出的TV版动画的续集。剧场版动画的分级已经从之前的PG12更改为R15+，即电影院必须禁止15岁以下未成年人观看。在剧场版动画播出前会播放一部特典短片《マルルクちゃんの日常（暂译：马鲁鲁克酱的日常）》。这部短片共有4集，剧场版动画上映的前四周，每周会播放一集。剧场版动画片尾曲是由MYTH＆ROID演唱的《Forever Lost》。这首歌会收录在2020年3月4日发售的MYTH＆ROID精选集中。



剧场版动画的本预告片





动画主要制作人员如下：



原作：土笔章人（竹书房《WEB Comic Gamma》）

监督：小岛正幸

副监督：垪和等

助监督：饭野慎也

系列构成：仓田英之

剧本：仓田英之、小柳启伍

角色设计：黄濑和哉

怪物设计：吉成钢

道具设计：高仓武史

美术监督：增山修

美术设定：西俊树

色彩设计：山下宫绪

摄影监督：江间常高（T2 studio）

音响监督：山田阳

音乐：kevin penkin

音乐制作人：饭岛弘光

音乐制作：IRMA LA DOUCE

动画制作：KINEMA CITRUS[8]

制作：来自深渊制作委员会



动画主要声优如下：



莉可 cv 富田美忧

雷格 cv 伊濑茉莉也

娜娜琪 cv 井泽诗织

奥森 cv 大原沙耶香

马璐璐库 cv 丰崎爱生

吉鲁欧 cv 村田太志

那多 cv 田村睦心

西吉 cv 沼仓爱美

几维 cv 塙爱美

莱莎 cv 坂本真绫



动画改编自土笔章人的同名漫画。土笔章人于2012年开始在竹书房网络漫画杂志《漫画Gamma》上连载这部漫画。竹书房在4月30日出版了漫画单行本第四卷，并计划在12月26日出版漫画单行本第五卷。





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