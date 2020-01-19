动画《八男？别闹了！》首部宣传片播出

周六（1月18日），TV版动画《八男？别闹了！（日语：八男って、それはないでしょう!）》在其官方网站开始播出动画的首部宣传片。





首部宣传片

动画先行宣传片





动画将在今年4月播出。



动画的主要制作人员：



原作：Y.A

角色原案：藤ちょこ

监督：三浦辰夫

系列构成：宮本武史

角色设计：田辺謙司

动画制作：シンエイ動画、SynergySP



动画主要声优如下：



威德林·冯·班诺·鲍迈斯特（威尔） cv 夏木淳弥

艾莉丝·卡特琳娜·冯·霍恩海姆（艾莉丝） cv 西明日香

露易丝·尤兰妲·奧蕾莉亚·欧佛維克（露易丝） cv 三村有己

伊娜·苏珊·希伦布兰德（伊娜） cv 小松未可子

薇尔玛·艾托尔·冯·亚斯哥罕（薇尔玛） cv M·A·O





动画《八男？别闹了（日语：八男って、それはないでしょう！）！》改编自日本小说家Y.A创作的同名轻小说。轻小说最初发表于小说投稿网站“成为小说家吧”。这部轻小说是该网站累计前十名的超人气连载小说。网络版已于2017年3月25日完结，仅保留番外篇更新。文库版10.5卷开始增加网络版没出现过的加笔短篇连载中。漫画版于角川书店旗下网络平台ComicWalker连载中。



剧情简介



一宫信吾是个平凡的二十五岁上班族。某天早上一觉醒来，却发现自己换了一个截然不同的人生！他置身仿佛欧洲中世纪的魔法异世界，一个下级贵族的家庭里，并转生为五岁男孩。然而他并非从此过着养尊处优的日子，因身为贫穷贵族排行第八的儿子，不但无法继承家门和领地，连吃不吃得饱都成问题，还得学习魔法自力更生才行……





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