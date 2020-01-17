全新剧场版《白箱》公布视觉图、故事、追加声优

周四（1月16日），全新剧场版动画《白箱》在其官方网站公布了新视觉图、故事大纲和追加声优。



新视觉图



剧场版的故事发生在TV版动画故事四年后。宫森葵依然在武藏野动画工作室忙碌于应对日常工作。在一次晨会后，渡边隼告诉葵，她将负责新的剧场版动画的制作。剧场版的制作遇到了意外的问题，葵不确定以目前的状况，公司能否制作剧场版动画。此时，一名叫做宫井枫的新同事加入了团队，要与团队一起完成剧场版的制作。



追加声优：



宫井枫 cv 佐仓绫音

矢野艾莉卡 cv 山冈百合

安藤椿 cv 叶山郁美

佐藤沙罗 cv 米泽圆

久乃木爱 cv 井泽诗织

高桥球儿 cv 田丸笃志

渡边隼 cv 松风雅也

兴津由佳 cv 中原麻衣

高梨太郎 cv 吉野裕行

平冈大辅 cv 小林裕介

木下诚一 cv 桧山修之

葛城刚太郎 cv 小伏伸之



之前播出的剧场版动画的特报视频







这部全新剧场版动画将于2020年2月29日在日本上映。



剧场版动画主要工作人员有：



原作：武藏野动画

监督：水岛努

系列构成：横手美智子

角色原案：PONKAN⑧（ぽんかん⑧）

角色设计·总作画监督：关口可奈味

美术监督：竹田悠介、垣堺司

色彩设计：井上佳津枝

3D监督：菅生和也

摄影监督：梶原幸代

特殊效果：加藤千惠

编辑：高桥步

音乐：滨口史郎

音乐制作：Imagine

制片：infinite

动画制作：P.A.WORKS

出品：剧场版《白箱》制作委员会



剧场版动画主要声优是：



宫森葵 cv 木村珠莉

安原绘麻 cv 佳村遥

坂木静香 cv 千菅春香

藤堂美沙 cv 高野麻美

今井绿 cv 大和田仁美

宫井枫 cv 佐仓绫音

矢野艾莉卡 cv 山冈百合

安藤椿 cv 叶山郁美

佐藤沙罗 cv 米泽圆

久乃木爱 cv 井泽诗织

高桥球儿 cv 田丸笃志

渡边隼 cv 松风雅也

兴津由佳 cv 中原麻衣

高梨太郎 cv 吉野裕行

平冈大辅 cv 小林裕介

木下诚一 cv 桧山修之

葛城刚太郎 cv 小伏伸之



动画《白箱》是P.A.WORKS创作的一部原创动画。动画于2014年10月至2015年3月播出，全24话。





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