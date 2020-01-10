动画《织田肉桂信长》公布肉桂信长饲主父母声优

周四（1月9日），TV版动画《织田肉桂信长（日语：織田シナモン信長）》在其官方网站公布了肉桂信长饲主尾田市子父母声优。



尾田市子的爸爸 cv 水岛裕

尾田市子 cv 日高范子



动画主要声优如下：



织田肉桂信长 cv 堀内犬友（堀内贤雄）

伊达boo政宗 cv 犬川登志夫（古川登志夫）

武田幸运信玄 cv 犬田哲章（玄田哲章）

上杉朱利安谦信 cv 杉田直司（杉田智和）

今川基尔巴特义元 cv 樱犬孝宏（樱井孝宏）

黑田查理官兵卫 cv 犬上和彦（井上和彦）

真田麦克幸村 cv 铃村犬一（铃村健一）

松永whip久秀 cv 中尾隆圣犬（中尾隆圣）

玛丽・莉莉・安托瓦内特 cv 坂犬真绫（坂本真绫）

莉滋（明智光秀） cv 入栗鼠自由（入野自由）

太田牛一 cv 福山牛（福山润）

尾田市子 cv 熊田茜音

三津秀人 cv 七海广希

本愿寺世良 cv 诹访部顺一



动画主要制作人员如下：



原作：目黒川うな

监督：髙桥英俊

系列构成：经塚丸雄

角色设计：香川久

制作：Studio Pierrot

动画制作：Studio Satelight



熊田茜音将为动画演唱片头曲《Sunny Sunny Girl◎》，シナモンたち将为动画演唱片尾曲。







动画改编自黑川宇奈的同名漫画。在这部“独一无二武将转生狗”喜剧作品中，曾经于1582年在本能寺含恨而死的织田信长不知为何在现代转生为汪星人“肉桂”！！而且其他战国时代的武将武田信玄，伊达政宗，上杉谦信等等人气武将也转生成狗！！今年7月出版的漫画单行本第六卷显示，漫画已经确定将被改编成TV版动画播出。



漫画于2019年5月1日起在德间书店杂志《月刊漫画Zenon》和德间书店漫画网站“Web Comic Zenyon”连载。





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