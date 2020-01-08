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动画《小书痴的下克上》外传OVA宣传片播出

资讯 musquall 2020年01月08日 18:36

      周二（1月7日），出版社TO Books开始播出TV版动画《小书痴的下克上（日语：本好きの下剋上）》外传OVA的宣传片。



      TV版动画《小书痴的下克上（日语：本好きの下剋上）》于2019年10月播出，共14话。

动画《小书痴的下克上》外传OVA宣传片播出 资讯

动画主要制作人员如下：

原作：《小书痴的下克上 为了成为图书管理员不择手段》（TO BOOKS刊）著者：香月美夜／插画：椎名优
监督：本乡满
副监督：川崎芳树
系列构成：国泽真理子
角色设计：柳田义明、海谷敏久
总作画监督：柳田义明、海谷敏久、远藤江美子
道具设计：平田亮
美术监督：木下了香
美术设定：天田俊贵
色彩设计：一濑美代子
摄影监督：北村直树
编辑：长坂智树
音响监督：渡边淳
音响效果：仓桥裕宗
音响制作：JTB Next Creation
音乐：未知瑠
音乐制作：FlyingDog
动画制作：亚细亚堂
出品：GENCO

动画主要声优如下：

梅茵 cv 井口裕香
斐迪南 cv 速水奖
多莉 cv 中岛爱
伊娃 cv 折笠富美子
昆特 cv 小山刚志
路兹 cv 田村睦心
班诺 cv 子安武人
欧托 cv 日野聪
马克 cv 前野智昭
芙丽妲 cv 内田彩

      动画改编自香月美夜原作、椎名优插画的轻小说《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！（日语：本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでられません～）》。轻小说的漫画版第一部、第二部的作画是铃华，第三部是波野凉。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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