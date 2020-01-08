轻小说《如果有妹妹就好了。》将在第十四卷完结

出版社小学馆宣布，轻小说《如果有妹妹就好了。（日语：妹さえいればいい。）》将在第十四卷完结。这一卷将在2月18日发售。



轻小说《如果有妹妹就好了。》由平坂读原作、监督插画，第一卷于2015年3月由小学馆GAGAGA文库出版。轻小说也被改编成漫画《如果有妹妹就好了。@comic（日语：妹さえいればいい。@comic）》（い〜どぅ〜作画，小学馆杂志《月刊星期天GX》2016年1月刊开始连载）和外传漫画《如果有妹妹就好了。外传 只要成为妹妹就好！（日语：妹さえいればいい。外伝 妹にさえなればいい!）》（コバシコ作画，史克威尔艾尼克斯杂志《月刊GANGAN JOKER》2016年11月刊开始连载）。



由轻小说改编而成的TV版动画在2017年10月播出。



动画主要声优如下：



羽岛伊月 cv 小林裕介

羽岛千寻 cv 山本希望

可儿那由多 cv 金元寿子

白川京 cv 加隈亚衣

不破春斗 cv 日野聪

土岐健次郎 cv 鸟海浩辅

恵那刹那 cv 代永翼

大野艾希莉 cv 沼仓爱美

三国山蚕 cv 藤田茜



动画主要制作人员如下：



原作、系列构成・剧本：平坂读

角色原案：监督

监督：大沼心

系列导演：玉村仁

角色设计、总作画监督：木野下澄江

主动画师：青木慎平

道具设计：泉美纱子

美术监督：坂上裕文

色彩设计：平井麻实

摄影监督：臼田睦

剪辑：REAL-T

音响监督：土屋雅纪

音乐：菊谷知树

音乐制作：Lantis

动画制作：SILVER LINK.



故事简介：



妹控小说家羽岛伊月身边总是有着各具特色的朋友们，不纯洁却痴情的作家可儿那由多、青春气息满堂的大学少女白川京、私下深爱女仆装的同期作家春斗、隐形虐待狂的税理士大野艾希莉以及做而言不如起而行的插画家屁桃，伊月热闹的生活往往少不了她们，而擅长家事的隐·弟弟千寻，其实有着不可告人的秘密……



平坂读的轻小说《我的朋友很少》已经被改编成两季TV版动画。监督负责插画的轻小说《变态王子和不笑猫》也已经被改编成TV版动画。





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