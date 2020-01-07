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长谷川町子诞辰100年！《海螺小姐》时隔27年复刊

资讯 十月轻舞 2020年01月07日 19:42

　　日本漫画家长谷川町子诞辰100周年纪念，漫画《海螺小姐》全68卷时隔27年复刊。1月7日，朝日新闻出版社出版1~3卷发售。

长谷川町子诞辰100年！《海螺小姐》时隔27年复刊 资讯 第1张

　　1946年4月22日，《海螺小姐》开始在福冈县当地报纸《フクニチ新闻》上连载。作品灵感来自于长谷川町子每日散步的海滩上所构思出，其作品登场角色名称也因此与海洋生物相关。

长谷川町子诞辰100年！《海螺小姐》时隔27年复刊 资讯 第2张

　　漫画内容以女主角海螺所发生的各种生活趣事为主。起初海螺为单身的女性，并以长谷川町子的故乡福冈县一带作为背景舞台。后续因长谷川町子全家搬至东京世田谷区的樱新町居住，作品内容除将舞台更改为东京外；也让海螺与新增的男性角色鳟男结婚。

长谷川町子诞辰100年！《海螺小姐》时隔27年复刊 资讯 第3张

之后转移至《やまと新闻》及《朝日新闻》上连载。在1951年与1953年间长谷川町子曾因健康问题两次暂时休刊，作品最终回则于1974年2月21日刊载。

　　在1946年至1974年期间，《海螺小姐》累积连载高达6477篇内容，出版此漫画单行本的姐妹社及朝日新闻社则分别创下超出7000万本、1600万本的销售成绩，《海螺小姐》至今仍为日本国民漫画的代表作品之一。

　　全68卷漫画将每月发行3卷直至2021年11月。

 

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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