动画《被束缚的芬尼尔》公布8名追加声优

周一（1月6日），漫画《被束缚的芬尼尔（日语：グレイプニル）》在其官方网站公布了8名追加声优。



宇宙人 cv 樱井孝宏

三船奈奈 cv 伊藤美来

川 cv 长谷川芳明

冰川 cv 石上静香

三部忠则 cv 安元洋贵

吉冈千寻 cv 市之濑加那

池内 cv 千叶翔也

斯巴鲁 cv 大地叶



TV版动画《被束缚的芬尼尔》将于2020年4月在东京MX等播出。



动画的片头曲将由原Kalafina成员H-el-ical//演唱。



动画先行宣传片





动画主要声优如下：



加贺谷修一 cv 花江夏树

青木红爱 cv 东山奈央

青木江丽奈 cv 花泽香菜



动画的主要制作人员如下：



监督：米田和弘

系列构成：猪爪慎一

角色设计：岸田隆宏

美术监督：冈本有香

色彩设计：坂上康治

摄影监督：浅黄康裕

编辑：坂本久美子

音响监督：长崎行男

音乐：佐高陵平

动画制作：PINE JAM





动画改编自武田すん创作的同名漫画。武田すん于2015年10月起在讲谈社杂志《Young Magazine the 3rd》上开始连载这部漫画。漫画单行本已经出版至第七卷。





故事简介：



加贺谷修一是一个成绩优异却没有上进心的男生。但是，在一次火灾救人后，他却陷入了被人纠缠的处境。而这一切，都是因为修一是一个怪物。





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