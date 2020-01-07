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动画《被束缚的芬尼尔》公布8名追加声优

资讯 musquall 2020年01月07日 13:24

      周一（1月6日），漫画《被束缚的芬尼尔（日语：グレイプニル）》在其官方网站公布了8名追加声优

动画《被束缚的芬尼尔》公布8名追加声优 资讯 第1张

宇宙人 cv 樱井孝宏
三船奈奈 cv 伊藤美来
川 cv 长谷川芳明
冰川 cv 石上静香
三部忠则 cv 安元洋贵
吉冈千寻 cv 市之濑加那
池内 cv 千叶翔也
斯巴鲁 cv 大地叶

      TV版动画《被束缚的芬尼尔》将于2020年4月在东京MX等播出。

      动画的片头曲将由原Kalafina成员H-el-ical//演唱。

动画先行宣传片


动画主要声优如下：

加贺谷修一 cv 花江夏树
青木红爱 cv 东山奈央
青木江丽奈 cv 花泽香菜

动画的主要制作人员如下：

监督：米田和弘
系列构成：猪爪慎一
角色设计：岸田隆宏
美术监督：冈本有香
色彩设计：坂上康治
摄影监督：浅黄康裕
编辑：坂本久美子
音响监督：长崎行男
音乐：佐高陵平
动画制作：PINE JAM

动画《被束缚的芬尼尔》公布8名追加声优 资讯 第2张


      动画改编自武田すん创作的同名漫画。武田すん于2015年10月起在讲谈社杂志《Young Magazine the 3rd》上开始连载这部漫画。漫画单行本已经出版至第七卷。


故事简介：

      加贺谷修一是一个成绩优异却没有上进心的男生。但是，在一次火灾救人后，他却陷入了被人纠缠的处境。而这一切，都是因为修一是一个怪物。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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