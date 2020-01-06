《22/7》系列将推出漫画版，1月12日开始

周六（1月4日），漫画家葛西尚在其推特上宣布，改编自动画《22/7》的漫画版将从1月12日起在漫画网站“Sunday Webry”。



漫画将讲述动画没有提到的故事。



TV版动画《22/7》将从1月11日开始播出。



二次元偶像企划“22/7（ななぶんのにじゅうに）”由打造了AKB48、乃木坂46等人气女子偶像团体的制作人秋元康跨界与Aniplex、SONY唱片公司合作创立。



偶像组合22/7





先行宣传片



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动画《22/7》的角色原案由细居美惠子、深崎暮人等8位绘师负责，主角的声优如下：



河野都 cv 仓冈水巴

斋藤ニコル cv 花川芽衣

佐藤丽华 cv 帆风千春

立川绚香 cv 宫瀨铃奈

滝川みう cv 西条和

戸田ジュン cv 海乃るり

藤间樱 cv 天城サリー

丸山あかね cv 白泽かなえ



偶像组合22/7将为动画演唱片头曲《ムズイ》和片尾曲《空のエメラルド》。这两首歌于12月24日在东京Zepp DiverCity举办的偶像组合活动“Birthday Event 2019”上首次披露。这两首歌都将收录到组合的第五首单曲碟中，单曲碟计划在今年2月26日发售。





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