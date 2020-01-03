Hi, 请登录

动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》第三季主题曲歌手信息公布

资讯 musquall 2020年01月03日 10:47

      今日（1月3日），TV版动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》在其官方网站公布了动画第三季《我的青春恋爱喜剧果然有问题。完（日语：やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 完）》的主题曲歌手信息。

动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》第三季主题曲歌手信息公布 资讯 第1张

      女性歌手柳柳（やなぎなぎ）将继续为动画演唱片头曲。她之前曾为动画第一季和第二季演唱过主题曲。动画角色雪之下雪乃（cv 早见沙织）和由比滨结衣（cv 东山奈央）将演唱动画的片尾曲。她俩也曾为动画第一季和第二季演唱过片尾曲。


柳柳（やなぎなぎ）

动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》第三季主题曲歌手信息公布 资讯 第2张

早见沙织

动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》第三季主题曲歌手信息公布 资讯 第3张

东山奈央

动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》第三季主题曲歌手信息公布 资讯 第4张

      动画第三季计划于2020年春季在TBS、BS-TBS播出。动画前两季也将重播。

动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》第三季主题曲歌手信息公布 资讯 第5张

先行宣传片



      动画第三季将会是动画的完结季。

动画主要制作人员如下：

原作：渡航
角色原案：ぽんかん8.
监督：及川启
系列构成：大知庆一郎
角色设计：田中雄一
动画制作：feel.

动画主要声优如下：

比企谷八幡 cv 江口拓也
雪之下雪乃 cv 早见沙织
由比滨结衣 cv 东山奈央
一色彩羽 cv 佐仓绫音

      《我的青春恋爱喜剧果然有问题（日语：やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。）》是日本作家渡航所写的轻小说，插画由ponkan⑧负责。轻小说在2011年3月于GAGAGA文库（小学馆）出版发行，曾获第一届《店员最爱轻小说大赏》第二位，在2014年及2015年《这本轻小说真厉害！》连续2年作品第一名。另外，该作品主角比企谷八幡与雪之下雪乃分别在2015年《这本轻小说真厉害！》年度男女角色人气排行中居首位。2012年7月轻小说宣布动画化，动画第一季于2013年4月4日至6月27日在TBS电视台播放。动画第二季于2015年4月播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论