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《剧场版 Fate/Grand Order -神圣圆桌领域卡美洛-》公开新视觉图和宣传影片

资讯 菜菜 2020年01月03日 01:07

以《Fate/Grand Order》中第六特异点的故事改编而成的《剧场版 Fate/Grand Order -神圣圆桌领域卡美洛-》，在日前播出的「Fate Project 大晦日 TVSP 2019」特别节目中公开了新视觉图和宣传影片。

《剧场版 Fate/Grand Order -神圣圆桌领域卡美洛-》公开新视觉图和宣传影片 资讯

《剧场版 Fate/Grand Order -神圣圆桌领域卡美洛-》前篇「Wandering; Agateram」，预计2020年夏季上映。


STAFF

原作：奈须きのこ／TYPE-MOON

角色设计领导：武内崇

监督：末泽慧（前篇）、荒井和人（后篇）

脚本：小太刀右京

角色设计：细居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也

配角角色设计：乘田拓茂、山本彩

总作画监督：黄瀬和哉

小道具设计：吉田大洋、原由知

美术设计：小木斉之、イノセユキエ

概念美术设计：coralie nagel、竹内敦志

美术监督：甲斐政俊

色彩设计：関本美津子

撮影监督：田中宏侍

3DCG：Studio Bros Inc.

3D导演：铃木寛

编辑：滨宇津妙子

音乐：芳贺敬太、深泽秀行

音响监督：明田川仁

制作：Production I.G

动画製作：SIGNAL.MD（前篇）、Production I.G（后篇）

配给：Aniplex


CAST

贝德维尔：宫野真守

藤丸立香：岛﨑信长

玛修．基利艾拉特：高桥李依


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