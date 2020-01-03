《剧场版 Fate/Grand Order -神圣圆桌领域卡美洛-》公开新视觉图和宣传影片

以《Fate/Grand Order》中第六特异点的故事改编而成的《剧场版 Fate/Grand Order -神圣圆桌领域卡美洛-》，在日前播出的「Fate Project 大晦日 TVSP 2019」特别节目中公开了新视觉图和宣传影片。
《剧场版 Fate/Grand Order -神圣圆桌领域卡美洛-》前篇「Wandering; Agateram」，预计2020年夏季上映。
STAFF
原作：奈须きのこ／TYPE-MOON
角色设计领导：武内崇
监督：末泽慧（前篇）、荒井和人（后篇）
脚本：小太刀右京
角色设计：细居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也
配角角色设计：乘田拓茂、山本彩
总作画监督：黄瀬和哉
小道具设计：吉田大洋、原由知
美术设计：小木斉之、イノセユキエ
概念美术设计：coralie nagel、竹内敦志
美术监督：甲斐政俊
色彩设计：関本美津子
撮影监督：田中宏侍
3DCG：Studio Bros Inc.
3D导演：铃木寛
编辑：滨宇津妙子
音乐：芳贺敬太、深泽秀行
音响监督：明田川仁
制作：Production I.G
动画製作：SIGNAL.MD（前篇）、Production I.G（后篇）
配给：Aniplex
CAST
贝德维尔：宫野真守
藤丸立香：岛﨑信长
玛修．基利艾拉特：高桥李依
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