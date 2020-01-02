动画《怕痛的我，把防御力点满就对了》第三部宣传片播出

周二（1月1日），TV版动画《怕痛的我，把防御力点满就对了（日语：痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。）》在其官方网站开始播出动画的第三部宣传片。宣传片播放了由佐々木李子演唱的动画片尾曲《Play the world》。









动画将于1月8日在AT-X、ABC TV、东京MX、爱知电视台和BS11播出，动画也会通过d Anime Store在网络播出。1月15日后，动画也会在NETFLIX、Hulu、バンダイチャネル、U-NEXT、アニメ放題、ビデオパス、J:COMオンデマンド、ひかりTV、AbemaTV、GYAO！、niconico、ＦＯＤ、あにてれ、Rakuten TV、ビデオマーケット、DMM動画、PlayStation Video、HAPPY!動画、MOVIEFULL播出。具体播出时间如下：



AT-X 1月8日起每周三22:00〜

ABC 1月8日起每周三26:11〜

东京MX 1月8日起每周三25:35〜

爱知电视台 1月8日起每周三26:05〜

BS11 1月10日起每周五深夜1:00〜

dAnime Store 1月8日起每周三22:30〜

Amazon Prime Video 1月8日起每周三22:30〜



动画主要制作人员如下：



原作：夕蜜柑（KADOKAWA BOOKS《怕痛的我，把防御力点满就对了》/ KADOKAWA刊）

角色原案：狐印

监督：大沼心、湊未來

系列构成：志茂文彦

角色设计・总作画监督：平田和也

道具设计：泽入祐树、佐藤香织

武器设计：青木慎平

生物设计：あぼしまこ、HB2P

美术监督：新城涌基

美术设定：上野比吕美

色彩设计：平间夏美

摄影监督：佐藤敦（Studio Shamrock）

3D监督：北村浩久

编辑：近藤勇二（REAL-T）

音响监督：小泉纪介

音响效果：川田清贵

音乐：增田太郎

音乐制作：MAGES.

动画制作：SILVER LINK.

制作：防振り制作委员会



动画片头曲是由純情のアフィリア演唱的《究極アンバランス!》，片尾曲是由佐々木李子演唱的动画片尾曲《Play the world》。



动画主要声优如下：



梅普露 cv 本渡枫

莎莉 cv 野口琉璃子

霞 cv 早见沙织

奏 cv 新井里美

麻衣 cv 加隈亚衣

结衣 cv 诹访奈奈香

克罗姆 cv 杉山纪彰

伊兹 cv 佐藤聪美

培因 cv 小野贤章

绝德 cv 山崎巧

芙蕾德丽卡 cv 竹达彩奈

多拉古 cv 神奈延年

蜜伊 cv 佐藤利奈

辛恩 cv 山口胜平

马克斯 cv 石田彰

米瑟莉 cv 皆口裕子

多拉藏 cv 丹下樱



动画改编自为夕蜜柑原作、狐印插画的同名轻小说。轻小说于2016年5月在轻小说投稿网站“成为小说家” 上连载。书籍版由角川书籍出版。漫画版由おいもとじろう 作画，在角川杂志《月刊漫画Ace》2018年7月刊开始连载。



系列也确定将进行手机游戏改编。手机游戏名为《痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。～らいんうぉーず！～》，是一款塔防类游戏，游戏平台是iOS和安卓。





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