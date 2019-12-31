动画师育成事业“动画之卵”三部作品公布

周一（12月30日），日本文化厅主办的动画师等人才育成事业“动画之卵2020（あにめたまご2020）”公布了三部动画作品的关键视觉图、故事梗概等信息。





由曾制作过动画电影《猫企划》的SPEED制作，粟津顺担任监督的3DCG动画《オメテオトル≠HERO》是以拥有特殊能力的异种族诞生的地球为舞台的科幻作品。故事以觉醒了操纵植物的华魔族和英雄族的2个能力的18岁少年ユーキ为中心展开。



VEGA娱乐制作的动画《レベッカ》由动画电影《哆啦A梦大雄的秘密道具博物馆》的寺本幸代担任监督。19世纪末，居住在美国向下的明朗元气10岁少女レベッカ自幼失去父亲，只好寄养在伯母家。受到伯母严格管教的她因为某个事情，愤而离家出走。



动画《みちるレスキュー！》由以TV版动画《战国无双》等作品而闻名的于地纮仁担任监督、梦太公司负责制作。某天，从宇宙空间飞来了“红黑色光球”，非法饲养者饲养的メジロ们开始迅速增殖，人们被袭击的事件也不断发生。同样来自宇宙空间的黄，银，紫的“光之球”追赶着“红黑色光之球”也来到地球。它们被メジロ们困住。住在当地的主人公みちる的脑海中开始不断出现メジロ们求助的声音。



三部动画的宣传片也开始播出。









本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。