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TV动画《厨神小当家》续篇制作启动

资讯 十月轻舞 2019年12月29日 22:12

　　小川悦司原作改编的TV动画《厨神小当家》续篇制作启动，特报映像公开。

TV动画《厨神小当家》续篇制作启动 资讯 第1张

　　2019年10月开播的动画《厨神小当家》改编自小川悦司原作漫画《中华小当家》（日文：「真・中華一番！」），最终12话28日播出完毕。此次公开的特报中出现了五位主要角色的剪影以及“续篇制作始动”的字样。

TV动画《厨神小当家》续篇制作启动 资讯 第2张

　　《中华小当家》系列一19世纪的中国为舞台，故事描绘了了天才厨师刘昴星活跃表现的料理漫画。1997年曾经动画化，1999年在中国等多国播出，反响热烈。漫画系列最新作《中华小当家！极》11月开始在讲谈社APP“マガジンポケット”上连载。

TV动画《厨神小当家》续篇制作启动 资讯 第3张

剧情简介

　　十九世纪的中国。主人公・刘昴星通过了被认为是中国最高点的厨师资格“特级厨师考试”，成为史上最年轻的“特级厨师”。在师傅・周瑜的提议下，阿昴为了开阔厨师的视野，和同伴四郎还有周梅丽一起游览了中国西南方。其后回到广州“阳泉酒家”的阿昴，下定决心要与企图“用料理支配人”的“黑暗料理界”作斗争。在这种情况下，他得知了据说是守护着中国料理界的八件“传说中的厨具”的秘密。过去，阿昴的母亲陈邦铃祈求千万人的幸福，与“黑暗料理界”展开过激烈的战斗。继承母亲的遗志，从“黑暗料理界”的手中守护散落在中国大陆各地的“传说中的厨具”，阿昴与四名同伴一起踏上壮大的旅程——

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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