动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布

今日（12月27日），TV版动画《安达与岛村（日语：安達としまむら）》在其官方网站开始播出动画的第一部宣传视频。宣传视频公布了动画的制作人员和追加声优。



第一部宣传视频







官方网站也公布了动画的先行视觉图。

















动画主要制作人员如下：



原作：入间人间

原作插画：のん

监督：桑原智

系列构成：大知庆一郎

脚本：大知庆一郎、森田真由美

人物设定：金子志津枝

总作画监督：氏家章雄、丰田晓子、薄谷荣之、神谷美也子、森田莉奈

音响监督：本山哲

美术监督：齐藤雅己

色彩设计：油谷ゆみ

摄影监督：志村豪（T2 スタジオ）

编辑：内田渉（コンクエスト）

动画制作：手冢Production



动画追加声优如下：



日野晶 cv 沼仓爱美，主角二人的同班同学，和岛村是好友。



永藤妙子 cv 上田丽奈，主角二人的同班同学，与日野是从幼稚园就结识的青梅竹马，和岛村是好友。



知我麻社 cv 佐伯伊织，穿着太空服像小学生的少女，自称宇宙人的超能力者。



动画主角安达樱由鬼头明里配音，岛村抱月由伊藤未来配音。





动画改编自日本作家入间人间的百合向轻小说《安达与岛村》。轻小说由のん负责插画，于《电击文库MAGAZINE》vol.28开始连载。由柚原もけ作画的漫画版将5月27日在《月刊comic电击大王》7月号上开始连载。



故事简介：



女高中生安达与岛村，在体育馆二楼相遇便成为了朋友。两人聊喜欢的电视节目或料理，偶尔打打桌球，培育名为友情的情感。在这之中，安达对岛村抱持着特别的情感，安达对于自己心中萌生出的特殊情感相当苦恼，过着普通高中生活的安达与岛村彼此的关系稍微改变。



动画将于2020年在TBS电视台播出。





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