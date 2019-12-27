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动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布

资讯 musquall 2019年12月27日 20:19

      今日（12月27日），TV版动画《安达与岛村（日语：安達としまむら）》在其官方网站开始播出动画的第一部宣传视频。宣传视频公布了动画的制作人员和追加声优

第一部宣传视频



      官方网站也公布了动画的先行视觉图




动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布 资讯 第1张


动画主要制作人员如下：

原作：入间人间
原作插画：のん
监督：桑原智
系列构成：大知庆一郎
脚本：大知庆一郎、森田真由美
人物设定：金子志津枝
总作画监督：氏家章雄、丰田晓子、薄谷荣之、神谷美也子、森田莉奈
音响监督：本山哲
美术监督：齐藤雅己
色彩设计：油谷ゆみ
摄影监督：志村豪（T2 スタジオ）
编辑：内田渉（コンクエスト）
动画制作：手冢Production

动画追加声优如下：

日野晶 cv 沼仓爱美，主角二人的同班同学，和岛村是好友。

动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布 资讯 第2张

永藤妙子 cv 上田丽奈，主角二人的同班同学，与日野是从幼稚园就结识的青梅竹马，和岛村是好友。

动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布 资讯 第3张

知我麻社 cv 佐伯伊织，穿着太空服像小学生的少女，自称宇宙人的超能力者。

动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布 资讯 第4张

      动画主角安达樱由鬼头明里配音，岛村抱月由伊藤未来配音。

动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布 资讯 第5张动画《安达与岛村》先行视觉图&第一部宣传视频解禁，制作人员与追加声优公布 资讯 第6张

      动画改编自日本作家入间人间的百合轻小说《安达与岛村》。轻小说由のん负责插画，于《电击文库MAGAZINE》vol.28开始连载。由柚原もけ作画的漫画版将5月27日在《月刊comic电击大王》7月号上开始连载。

故事简介：

      女高中生安达与岛村，在体育馆二楼相遇便成为了朋友。两人聊喜欢的电视节目或料理，偶尔打打桌球，培育名为友情的情感。在这之中，安达对岛村抱持着特别的情感，安达对于自己心中萌生出的特殊情感相当苦恼，过着普通高中生活的安达与岛村彼此的关系稍微改变。

      动画将于2020年在TBS电视台播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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