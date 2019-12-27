内田真礼将出演真人电影《宅男腐女恋爱真难》

周四（12月26日），真人电影《宅男腐女恋爱真难（日语：ヲタクに恋は難しい）》在其官方网站宣布，人气声优内田真礼将会出演电影，她将在电影中扮演她自己。角色内田真礼将会出现在电影中的一个舞台表演中。









电影由福田雄一担任监督，高畑充希饰演桃濑成海，山崎贤人饰演二藤宏嵩，菜菜绪饰演小柳花子，斋藤工饰演桦仓太郎。此外，知名演员贺来贤人、室毅、佐藤二朗也宣布参演。



电影将于2020年2月7日起开始上映。



电影改编自ふじた于2014年起在pixiv上刊登的同名漫画。2015年11月，漫画转移至一迅社数字漫画杂志《comic POOL》连载。



故事描述女主角桃濑成海是一个深藏腐女属性的OL，不过在情场上十分失意，而男主角二藤宏嵩是女主角的青梅竹马，虽然是个彻头彻尾的死宅，但是长着一副英俊的面孔带着酷冷的形象，在女主角情场失意时作为青梅竹马的男主角迅速拉近了与女主角的感情距离，一脸淡然的告白之后正式交往……



由漫画改编的TV版动画已经于2018年4月起在富士电视台“Noitamina”节目播出。



动画主要制作人员如下：



原作：ふじた《宅男腐女恋爱真难》（《comic POOL》连载）

监督・系列构成：平池芳正

角色设计：安田京弘

道具设定：朝井聖子

美术设定：袈裟丸絵美

美术监督：諸熊倫子

色彩设计：坂本いづみ

摄影监督：青嶋俊明

音乐：本間昭光

音响监督：土屋雅紀

音响制作：HALF H・P STUDIO

出品：Aniplex、富士电视台、一迅社

动画制作：A-1 Pictures



动画主要声优如下：



桃濑成海 cv 伊达朱里纱

二藤宏嵩 cv 伊东健人

小柳花子 cv 泽城美雪

桦仓太郎 cv 杉田智和

二藤尚哉 cv 梶裕贵

樱城光 cv 悠木碧





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