动画《空挺龙》本预告片播出，片头曲公布

周三（12月25日），TV版动画《空挺龙（日文：空挺ドラゴンズ）》在其官方网站开始播出动画的本预告片。本预告片播放了由神山羊演唱的动画片头曲《群青》。



本预告片







之前播出的第二部先行预告片







动画将从1月8日起在富士电视台“+Ultra”节目播出。



动画主要声优如下：



米卡 cv 前野智昭

塔姬妲 cv 雨宫天

吉洛 cv 齐藤壮马

瓦娜贝尔 cv 花泽香菜

吉布斯 cv 诹访部顺一

库洛科 cv 关智一

尼科 cv 樱井孝宏

巴科 cv 鸟海浩辅

卡贝拉 cv 钉宫理惠

加加 cv 熊谷健太郎

菲伊 cv 古川慎

巴达金 cv 松山鹰志

欧肯 cv 武内骏辅

索拉亚 cv 上村祐翔

梅茵 cv 赤崎千夏

希洛 cv 榎木淳弥

约西 cv 井上和彦

李 cv 佐佐木启夫



动画改编自桑原太矩的同名漫画。漫画讲述了一个跟随着捕龙飞空船“扎扎女王号”的美食幻想故事。捕龙飞空船上的船员不停地在狩猎着龙，一方面是为了钱财，一方面龙肉也是非常的美味。



桑原太矩于今年6月7日起开始在讲谈社杂志《good!AFTERNOON》上连载漫画《空艇龙（日文：空挺ドラゴンズ）》。桑原之前的代表作是漫画《特别课外活动部》。





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