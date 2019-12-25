四格漫画《碧蓝航线 微速前进！》动画化确定

周二（12月24日），智能手机游戏《碧蓝航线》在其官方推特宣布，由ホリ创作的四格漫画《碧蓝航线 微速前进！（日语：アズールレーン びそくぜんしんっ！）》已经确定将被改编成动画。动画将由Yostar Pictures制作。









ホリ从2018年4月起开始在游戏的官方推特和一迅社网站“碧蓝航线”上连载这部漫画。一迅社在今年6月27日出版了漫画单行本第一卷。



TV版动画《碧蓝航线》已经从10月3日23：30起在东京MX播出。



动画主要制作人员如下：



原作：Manjuu Co.,Ltd.,／Yongshi Co.,Ltd.「碧蓝航线」（Android/iOS用智能手机App游戏）

监督：天冲

系列构成：钢屋ジン

角色设计、总作画监督：野中正幸

概念设计：MAGNUM

美术监督：扇山秋仁、后藤俊彦

美术设定：盐泽良宪

色彩设计：林可奈子

CG监督：木村亮

摄影监督：千叶大辅

编辑：武宫睦美

音响监督：土屋雅纪

音响制作：DAX Production

音乐：西木康智

音乐制作：Stray Cats

音乐制作人：木皿阳平

动画制作：Bibury Animation Studios



动画主要声优如下：



企业 cv 石川由依

贝尔法斯特 cv 堀江由衣

赤城 cv 中原麻衣

绫波 cv 大地叶

拉菲 cv 长绳麻理亚

标枪 cv 山根希美



《碧蓝航线》是一款由中国上海蛮啾网络科技与厦门勇仕网络技术制作，由bilibili代理、发行的战舰萌拟人化即时海战类的iOS及Android智能手机游戏，于2017年5月25日开始营运。日语版由上海悠星（Yostar）代理发行，2017年9月14日开始营运。韩国由心动全球代理，已于2018年2月公布韩文官方推特。2018年9月13日，日服一周年直播时，宣布将于PS4平台推出新作游戏，同月14日宣布电视动画化。PS4版游戏将于今年8月29日发行。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

