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动画《成群结伴！西顿学园》第二部宣传片播出

资讯 musquall 2019年12月24日 15:02

      周一（12月23日），TV版动画《成群结伴！西顿学园（日语：群れなせ！シートン学園）》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片。

动画第二部宣传片



动画主要制作人员如下：

原作：山下文吾《成群结伴！西顿学园》（《Cycomics》连载）
监督：博史池畠
系列构成、剧本：村越繁
角色设计：佐佐木政胜（st Silver）
总作画监督：酒井孝裕
动物作画监督：永山惠
美术监督：小木曾宣久（草薙）
美术设定：纲头瑛子（草薙）
色彩设计：歌川律子
摄影监督：竹泽裕一（T2studio）
编辑：三岛章纪
音响监督：乡文裕贵
音乐：山下洋介、加藤裕介、川崎智哉
音乐制作人：佐藤宏次
音乐制作：Cygames
动画制作：Studio五组
出品：动画《成群结伴！西顿学园》制作委员会

动画主要声优如下：

大狼兰华 cv 木野日菜
间样人 cv 石谷春贵
牝野瞳 cv 宫本侑芽
子守尤加莉 cv 久野美咲
兽生三趾 cv 小原好美
猫米胡桃 cv 德井青空
马缟克萝艾 cv 青山吉能
狮子野金格 cv 杉田智和
寺野老师 cv 玄田哲章
各话♂（雄性）动物 cv 津田健次郎

      动画计划于2020年1月6日开始播出，具体播出时间如下：

东京MX　2020年1月6日起每周一24：30～
太阳电视台　2020年1月6日起每周一24：30～
KBS京都　2020年1月6日起每周一24：30～
BS11　2020年1月6日起每周一24：30～
Animax　2020年1月12日起每周日23：30～

动画《成群结伴！西顿学园》第二部宣传片播出 资讯

      动画改编自山下文吾所创作的同名漫画作品。山下文吾于2016年5月起在Cygames漫画网站Cycomi连载这部作品。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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