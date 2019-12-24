原创动画电影《像苏打般涌上的话语》将于5月上映

为纪念Flying DOG创立十周年推出的原创动画电影《像苏打般涌上的话语》，近日公开了声优名单和主视觉图等情报。
主角由市川染五郎和杉咲花饰演。作品由曾经负责《泥鲸之子们在沙地上歌唱》、《四月是你的谎言》等作品的石黑恭平执导。
作品描述不擅长与人沟通的俳句少年「Cherry（チェリー）」，与将自卑之处隐藏起来的口罩少女「Smile（スマイル）」，透过言语与音乐逐渐缩短彼此距离的青春故事。
为纪念Flying DOG创立十周年推出的原创动画电影《像苏打般涌上的话语》，近日公开了声优名单和主视觉图等情报。
主角由市川染五郎和杉咲花饰演。作品由曾经负责《泥鲸之子们在沙地上歌唱》、《四月是你的谎言》等作品的石黑恭平执导。
作品描述不擅长与人沟通的俳句少年「Cherry（チェリー）」，与将自卑之处隐藏起来的口罩少女「Smile（スマイル）」，透过言语与音乐逐渐缩短彼此距离的青春故事。
动画的追加声优
小桑/大贺太阳 cv 内田雄马
翌桧/羽立桧菜 cv 三上枝织
小椿/洋木茅春 cv 东山奈央
紅人群A子 cv 齐藤朱夏
动画片头主题曲是由齐藤朱夏演唱的《パパパ》，片尾曲是由Pansy（户松遥）、葵花（白石晴香）、Cosmos（三泽纱千香）演唱的的《ハナコトバ》。
关键视觉图
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