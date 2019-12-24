原创动画电影《像苏打般涌上的话语》将于5月上映

为纪念Flying DOG创立十周年推出的原创动画电影《像苏打般涌上的话语》，近日公开了声优名单和主视觉图等情报。

主角由市川染五郎和杉咲花饰演。作品由曾经负责《泥鲸之子们在沙地上歌唱》、《四月是你的谎言》等作品的石黑恭平执导。





作品描述不擅长与人沟通的俳句少年「Cherry（チェリー）」，与将自卑之处隐藏起来的口罩少女「Smile（スマイル）」，透过言语与音乐逐渐缩短彼此距离的青春故事。



