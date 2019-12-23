安野希世乃将出演动画《阿尔特》，并演唱动画片尾主题曲

周六（12月21日），TV版动画《阿尔特（日语：アルテ）》在其官方网站宣布，声优安野希世乃将出演动画《阿尔特》，她将为主角阿尔特的朋友达恰（ダーチャ）配音。此外，她也将演唱动画片尾主题曲《晴れ模様》。



动画主要声优如下：



阿尔特 cv 小松未可子

雷奥 cv 小西克幸

维罗妮卡 cv 大原沙耶加

安杰罗·帕卡 cv 榎木淳弥

尤利 cv 鸟海浩辅

卡塔里娜 cv M・A・O

达恰 cv 安野希世乃



动画主要制作人员如下：



监督：浜名孝行

系列构成：吉田玲子

时代考证：铃木贵昭

角色设计・总作画监督：宫川智恵子

副角色设计：宫地聪子

道具设计：冈户智凱、岩畑刚一

美术设定：吉原一辅

美术监督：SCOTT MACDONALD

版面监修：益田贤治

色彩设计：馆绘美子

设计监督：能代拓也

编辑：关一彦

音响监督：虾名恭范

音乐：伊藤ゴロー

音乐制作：FlyingDog

动画制作：Seven Arcs



动画将从2020年4月起在东京MX播出。



动画改编自大久保圭创作的历史漫画《阿尔特（日语：アルテ）》。这部漫画是漫画家大久保圭首部连载作品。漫画于2013年起在德间书店杂志《月刊漫画Zenon》上连载。漫画单行本已出版11卷。



大久保圭为动画创作的贺图。



故事发生在16世纪文艺复兴时期的意大利翡冷翠（现称佛罗伦萨）。一位家境优渥的贵族少女阿尔特梦想成为一名画家。但在那个时代，又处在贵族家庭，一名女孩成为画家是不可能的。为了能实现梦想，阿尔特开始了自己的旅程。





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