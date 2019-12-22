《忧国的莫里亚蒂》TV动画化





竹内良辅、三好辉原作漫画《忧国的莫里亚蒂》宣布将改编为TV动画，播出时间以及详细制作信息将在《Jump Square》上公布。

12月22日在日本千叶幕张举行的“Jumpfesta 2020”舞台活动上公布了这一消息。《忧国的莫里亚蒂》是连载于集英社旗下月刊漫画杂志《Jump Square》上的作品，从2016年9月号开始连载至今。本作根据英国小说《福尔摩斯探案集》改编，不过设定和剧情与原著不同。小说中的反派莫里亚蒂为本作的主人公，而福尔摩斯则作为他的对手出场。原作已改编为小说及音乐剧作品，行本19卷发行中。

《忧国的莫里亚蒂》讲述了这样一个故事：时值19世纪末，在大英帝国最强盛的时期（大不列颠治下的和平）的伦敦——通过自古以来便根深蒂固的完全阶级制度，上流阶级的人们支配着“大英帝国”，从出生开始便决定了一生的身份的制度，必然会导致人类同胞的歧视。这时，有一位想要祛除阶级制度产生的邪恶，制作出理想国度的青年，这就是威廉·詹姆斯·莫里亚蒂，或者说是夏洛克·福尔摩斯宿敌的故事……

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