TV动画《辉夜大小姐想让我告白》第2季明年4月开播





日本漫画家赤坂明原作改编的TV动画《辉夜大小姐想让我告白～天才们的恋爱头脑战～》第2季将于2020Ian4月开播，第1弹PV季追加卡司公开。

12月22日在日本千叶幕张举行的“Jumpfesta 2020”舞台活动上公布了这一消息。正义感爆棚的新学生会长候补伊井野ミコ由富田美忧配音，支持ミコ的大仏こばち由日高里菜配音。

《辉夜大小姐想让我告白～天才们的恋爱头脑战～》是赤坂明于《Miracle Jump》2015年6月号—2016年2月号上连载，后移籍于《周刊Young Jump》2016年17号起连载的漫画。漫画曾获“下一部漫画大赏”漫画部门2017年第1名，“全国书店店员推荐漫画”2017年第4名的成绩。动画第1季于今年1月播出，真人版电影9月6日上映。

故事内容

“先告白的人在恋爱当中是输家。”

家庭背景与人品都很棒，一大群有前途的秀才所聚集的秀知院学园。在那里的学生会相遇的副会长·四宫辉夜与会长·白银御行原本应该是彼此受到了对方吸引，但想不到都过半年了却仍然什么事情也没发生。最麻烦的是这两个自尊心超强、无法坦率的家伙，居然开始想着要“设法让对方向自己告白”？

直到恋情明朗之前都会很欢乐的故事，充满新鲜感的“斗智”爱情喜剧，就此开战！

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