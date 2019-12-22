Hi, 请登录

TV动画《辉夜大小姐想让我告白》第2季明年4月开播

资讯 十月轻舞 2019年12月22日 23:32


　　日本漫画家赤坂明原作改编的TV动画《辉夜大小姐想让我告白～天才们的恋爱头脑战～》第2季将于2020Ian4月开播，第1弹PV季追加卡司公开。

 TV动画《辉夜大小姐想让我告白》第2季明年4月开播 资讯 第1张

　　12月22日在日本千叶幕张举行的“Jumpfesta 2020”舞台活动上公布了这一消息。正义感爆棚的新学生会长候补伊井野ミコ由富田美忧配音，支持ミコ的大仏こばち由日高里菜配音。

TV动画《辉夜大小姐想让我告白》第2季明年4月开播 资讯 第2张

TV动画《辉夜大小姐想让我告白》第2季明年4月开播 资讯 第3张

TV动画《辉夜大小姐想让我告白》第2季明年4月开播 资讯 第4张

　　《辉夜大小姐想让我告白～天才们的恋爱头脑战～》是赤坂明于《Miracle Jump》2015年6月号—2016年2月号上连载，后移籍于《周刊Young Jump》2016年17号起连载的漫画。漫画曾获“下一部漫画大赏”漫画部门2017年第1名，“全国书店店员推荐漫画”2017年第4名的成绩。动画第1季于今年1月播出，真人版电影9月6日上映。

TV动画《辉夜大小姐想让我告白》第2季明年4月开播 资讯 第5张

故事内容

　　“先告白的人在恋爱当中是输家。”

　　家庭背景与人品都很棒，一大群有前途的秀才所聚集的秀知院学园。在那里的学生会相遇的副会长·四宫辉夜与会长·白银御行原本应该是彼此受到了对方吸引，但想不到都过半年了却仍然什么事情也没发生。最麻烦的是这两个自尊心超强、无法坦率的家伙，居然开始想着要“设法让对方向自己告白”？

　　直到恋情明朗之前都会很欢乐的故事，充满新鲜感的“斗智”爱情喜剧，就此开战！

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论