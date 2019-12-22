TV动画《排球少年》第4季关键视觉图公开





日本漫画家古馆春一原作漫画改编的TV动画《排球少年》第4季关键视觉图公开。

将于2020年1月10日开播的《排球少年！TO THE TOP》是排球少年系列动画的第4季。关键视觉图中乌野高中的日向翔阳、影山飞雄、月岛萤、及新角色稲荷崎高中的宮侑、鸥台高中星海光来出场。

《排球少年》2012年在集英社旗下的杂志《周刊少年JUMP》开始连载，22卷单行本总销量突破2000万册，截至32卷单行本初发售，总销量突破3000万册，卷均93.3万，是继火影忍者完结后jump的台柱之一。《排球少年》TV动画目前有三季每季都夺得豆瓣9.5＋的高分。

剧情简介

小时候，日向翔阳从电视上看见排球比赛，乌野高中的一名小个子在球上的英姿，简直就是个“小巨人”，对此非常深刻，并开始迷上排球，一直想成为“小巨人”一样的人。初中时排球部不够人数，只好默默等待，后来在终于有新成员后，参与了第一次也是最后一赛的比赛，不幸对决了最强队伍，结果当然落败。

单凭自己的话，是绝对无办法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了。为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，实现成为“小巨人”的排球梦想！

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。



