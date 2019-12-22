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经典漫画《神龙之谜》将制作完全新作动画 2020年开播

资讯 十月轻舞 2019年12月22日 22:45


　　三条陆原作、堀井雄二监修、稻田浩司绘画的经典漫画《龙之谜》将制作完全新作动画，预计2020年秋季开播。

 经典漫画《神龙之谜》将制作完全新作动画 2020年开播 资讯 第1张

　　漫画《神龙之谜》日文原名《勇者斗恶龙 达伊大冒险》，故事以经典游戏《勇者斗恶龙》的世界观为基础，描绘了勇者达尔和伙伴们的冒险故事。1989年至1996年在《周刊少年JUMP》上连载，单行本共37卷，累计发行超过4700万卷，1991年曾TV动画化

 经典漫画《神龙之谜》将制作完全新作动画 2020年开播 资讯 第2张

　　对于游戏人来说，建造了RPG游戏奇迹之塔的《勇者斗恶龙》是无可争议的王者，而“勇者之父”堀井雄二，更是无可比拟的人物。对于漫画人来说，《勇者斗恶龙》的奇迹对他们并不重要，他们也无需去了解。但在《勇》鼎盛时期所衍生出的那部篇外篇名作《神龙之谜》，却是使漫画人和游戏人在完全不经意的情况下，向对方的方向各自迈进了一步——大大的一步。作品最初的目的大概仅仅是做成游戏的附庸。只是说了声“好好乾”的堀井雄二(其实人家也乾了些策划的工作)没想到，设计人物的鸟山明没想到，写剧本的三条陆没想到，画漫画的稻田浩更是没想到，《神龙》居然能够一鸣惊人。获了集英社的新作奖，从此脱离游戏的某些束缚，在勇者漫画中立于不败之地。

经典漫画《神龙之谜》将制作完全新作动画 2020年开播 资讯 第3张

　　同所有的同类漫画一样，主人公达伊在刚出场时不过是一介顽童。而他实际上却有着世界上唯一“一只”的(除他行方未明的老爹)龙骑士的血统。随着战斗，达伊等级不断提升，龙骑士的秘密揭开，他成为真正的勇者，向大魔王这个最终目标挑战!

经典漫画《神龙之谜》将制作完全新作动画 2020年开播 资讯 第4张

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