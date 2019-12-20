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动画《七大罪 众神的逆鳞》第二阶段主题曲确定

资讯 musquall 2019年12月20日 11:02

      周三（12月18日），TV版动画《七大罪 众神的逆鳞（日语：七つの大罪 神々の逆鱗）》在其官方网站宣布，动画第二阶段主题曲已经确定。动画片头曲是由シド演唱的《delete》，片尾曲是由足立佳奈演唱的《Good day》。

动画《七大罪 众神的逆鳞》第二阶段主题曲确定 资讯

     TV版动画《七大罪 众神的逆鳞》于今年10月9日起在东京电视台、BSTV东京播出。新篇《众神的逆鳞》将会描述与“十戒”的战斗。

动画主要声优如下：

梅利奥达斯 cv 梶裕贵
伊丽莎白 · 里昂妮丝 cv 雨宫天
霍克 cv 久野美咲
黛安 cv 悠木碧
班 cv 铃木达央
金 cv 福山润
高瑟 cv 高木裕平
梅琳 cv 坂本真绫
艾斯卡诺 cv 杉田智和

动画主要制作人员如下：

原作：铃木央（讲谈社“周刊少年Magazine”连载）
监督：西泽晋
系列构成：池田临太郎
动画角色设定：西野理惠
音乐：泽野弘之
制作：Studio DEEN
出品：“七大罪 众神的逆鳞”制作委员会

      动画改编自铃木央同名漫画《七大罪》。漫画于讲谈社杂志《周刊少年Magazine》2012年第45期开始连载，目前已出版单行本35卷，第36卷计划在4月17日出版。漫画三度被改编成TV版动画，第一季于2014年10月至2015年3月播出，全24话+OAD；特别篇《圣战预兆》于2016年8月至9月播出，全4话；第二季《七大罪：戒律的复活》，从2018年1月起开始播出。由漫画改编的剧场版动画《七大罪 天空的囚人》在2018年8月18日上映。此外，漫画还被改编成游戏等。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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