动画《理科生坠入情网，故尝试证明。》片尾曲动画解禁

周三（12月18日），杂志《漫画彗星》在其官方YouTube频道开始播出TV版动画《理科生坠入情网，故尝试证明。（日语：リケ恋～理系が恋に落ちたので証明してみた。～）》的片尾曲动画。动画片尾曲是Sou担任客座主唱的ナナヲアカリ的新歌《チューリングラブ feat.Sou》。







动画的宣传片







关键视觉图



动画将于2020年1月10日起在东京MX、北海道文化放送、西日本放送、群马电视台、栃木电视台、BS11等电视台播出，动画也会从1月10日24：15起在Amazon Prime Video独占播出，具体播出时间如下：



东京MX 2020年1月10日起每周五24：30～

MBS 2020年1月14日起每周二27：30～

西日本放送 2020年1月12日起每周日26：00～

群马电视台 2020年1月13日起每周一24：30～

栃木电视台 2020年1月13日起每周一24：30～

千叶电视台 2020年1月15日起每周三25：00～

BS11 2020年1月10日起每周五24：30～

北海道文化放送播出预订



动画也确定将在11月1日举办“「理系が恋に落ちたので証明してみた。」キャストトークイベント＠むつめ祭（仮）”现场活动。活动地点是埼玉大学全学讲义栋1号馆301教室。活动免费举办，届时两位声优原奈津子（奏言叶）和大森日雅（棘田惠那）会出席活动。



动画主要制作人员如下：



原作：山本アリフレッド（『COMIC Meteor』连载）

监督：喜多幡彻

副监督：大西健太

系列构成、剧本：池田临太郎

剧本：横手美智子

角色设计、总作画监督：五十内裕辅

道具设计：新谷真昼

背景：TOTONYAN

美术监督：坂上裕文

色彩设计：松山爱子

摄影监督：田中浩介

编辑：宇都宫正记

音响监督：今泉雄一

音乐：hisakuni、平田祥一郎、大冢郁、高桥修平、曾木琢磨、高桥祐子

BGM制作：SUPA LOVE

监制：斋藤俊辅

动画制作：ZERO-G

制作总指挥：夏目公一朗

制作：动画《理恋》制作委员会



动画主要声优如下：



雪村心夜 cv 内田雄马

冰室菖蒲 cv 雨宫天

奏言叶 cv 原奈津子

棘田惠那 cv 大森日雅

犬饲虎辅 cv 福岛润

池田教授 cv 置鲇龙太郎

理科熊 cv 麻仓桃



动画改编自山本アリフレッド于2016年起在G-mode的漫画网站“Comic Meteor”连载的同名漫画。漫画单行本由ほるぷ出版负责出版，漫画累计已经销售超过400万本。



故事简介：



同属研究生院理科的冰室菖蒲与雪村心夜双方明明都对彼此有好感，却按捺不住内心那股理科系的研究精神。于是决定来证明“喜欢”的定义是什么，因为没有证据根本无法正判断“喜欢对方”这项事实。



由漫画改编的真人电视剧已经在2018年9月1日播出，共4话。真人电影也在今年2月1日上映。电视剧和电影将启用同一批演员，具体如下：



冰室菖蒲（氷室 菖蒲）出演 浅川梨奈

雪村心夜（雪村 心夜）出演 西铭骏

奏言叶（奏 言葉）出演 矢野优花

棘田惠那（棘田 恵那）出演 荻野可铃

犬饲虎辅（犬飼 虎輔）出演 藤田富



电影海报





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