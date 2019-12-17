《苍蓝钢铁战舰》致敬漫画《心智模型·Research》即将完结

周日（12月15日），少年书画社杂志《月刊Young King Ours GH》编辑部官方推特透露，一葵さやか漫画《心智模型·Research（日语：メンタルモデル・リサーチ）》将在2020年1月16日出版的杂志3月刊完结。



一葵さやか于2018年1月16日开始连载这部漫画。这部漫画是Ark Performance作品《苍蓝钢铁战舰》的致敬漫画。漫画单行本第一卷于今年10月1日发售。



Ark Performance漫画《苍蓝钢铁战舰》另一部致敬漫画是由いけださくら创作的漫画《Sea Glass》。いけださくら于2017年11月16日至2018年11月16日在少年书画社杂志《月刊Young King Ours GH》上连载这部漫画。事的主角是重巡洋舰高雄。在首战输给I-401后，高雄秘密潜入到港口城市函馆，目的是观察各种人的生活。



Ark Performance从2009年起在少年书画社杂志《Young King Ours》上连载漫画《苍蓝钢铁战舰》。少年书画社在7月30日出版了漫画单行本第16卷。由漫画改编而来的TV版动画在2013年10月播出，全13话。





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