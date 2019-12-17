内田彩将为动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》演唱片尾曲

周日（12月15日），TV版动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》在其官方网站、官方推特宣布，声优歌手内田彩将为动画演唱片尾主题曲《Reverb》。内田彩还将为剧中角色エリザベート・S・アルター（伊丽莎白·S·阿尔塔）配音。



动画将从1月9日起开始播出，具体播出时间如下：



AT-X 1月9日起每周四23:00～

东京MX 1月9日起每周四23:30～

BS11 1月9日起每周四23:30～

太阳电视台 1月9日起每周四24:30～



动画也会在网络视频服务dアニメストア上从1月9日起每周四23:30播出。



动画主要制作人员如下：



原作：海道左近（HJ文库／Hobby Japan）

角色原案：タイキ

监督：小林智树

角色设计：中田正彦（WHITE FOX）

系列构成、剧本：百濑祐一郎

背景：Production-ai

音乐：平松建治

音响监督：小泉纪介

动画制作：NAZ



动画片头曲是由悠木碧演唱的《Unbreakable》。



动画主要声优如下：



玲·斯特林／椋鸟玲二 cv 齐藤壮马

涅墨西斯 cv 大野柚布子

修·斯特林／椋鸟修一 cv 日野聪

路克·福尔摩斯 cv 小市真琴

巴比伦 cv 高田优希

雨果·雷赛普斯 cv 村濑步

寇可 cv 小仓唯

玛丽·阿多拉 cv 日笠阳子

莉莉安娜・格兰多尼亚 cv 悠木碧

米莉安娜・格兰多尼亚 cv 春濑夏实

柴郡 cv 井泽诗织

费加洛 cv 铃村健一

迅羽 cv 东山奈央

伊丽莎白·S·阿尔塔 cv 内田彩



《Infinite Dendrogram-无尽连锁-（日语：＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-）》是日本作家海道左近原作、タイキ插画的轻小说。轻小说也曾被改编成漫画。漫画由今井神作画，在HobbyJapan的漫画网站“漫画Fire”上连载。



故事简介



〈无限〉的冒险现在开始——

能够依据各个玩家的行动丶个性与玩法独自进化其能力的系统〈创胎〉，

以及栩栩如生丶生存于游戏世界的众多NPC〈堤安〉。

具备这两样梦幻系统的潜入型VRMMO〈Infinite Dendrogram〉，

瞬间化为潮流席卷全世界，让许多玩家乐在其中。

考完大学联考丶来到东京独居的青年——椋鸟玲二，

也为了纪念大考结束，首次启动哥哥之前推荐的游戏〈Infinite Dendrogram〉——





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