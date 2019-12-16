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动画《租借女友》明年7月播出

资讯 musquall 2019年12月16日 10:25

      周日（12月15日)，DMM影业开始播出TV版动画《租借女友（日语：彼女、お借りします）》的先行宣传片。宣传片透露，动画将在明年7月播出。

先行宣传片



动画主要制作人员如下：

原作：宫岛礼吏
监督：古贺一臣
系列构成：广田光毅
角色设计：平山寛菜
音乐：前山田健一
动画制作：TMS娱乐

动画主要声优如下：

水原千鹤（一之濑千鹤） cv 雨宫天
七海麻美 cv 悠木碧
更科瑠夏 cv 东山奈央
樱泽墨 cv 高桥李依
木之下和也 cv 堀江瞬


动画《租借女友》明年7月播出 资讯 第1张


      动画《租借女友》改编自漫画家宫岛礼吏的同名少年漫画作品。漫画于讲谈社杂志《周刊少年Magazine》2017年第32期开始连载。讲谈社在今年10月17日出版了漫画单行本第12卷。上周三（12月11日）出版的讲谈社杂志《周刊少年Magazine》2020年第2、3期合刊透露，12月25日出版的杂志第4、5期合刊将会公布一个漫画的重大消息。

动画《租借女友》明年7月播出 资讯 第2张

故事简介：

      木之下和也是住在都内，不爱用功的大学生，因为被交往一个月的女友甩了，赌气登入“租借女友”，与水原千鹤约会。约会到一半接到祖母病倒的通知而赶往医院的和也，为了实现祖母希望和也找到好对象的愿望，谎称千鹤是女友…就在和也下定决定挥别情伤，坦然面对大学生活时，却发现千鹤是同校大一的学生！两人的租赁关系似乎不只一次？


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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