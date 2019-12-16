《Love Live!》系列将推出新动画

周日（12月15日)，《Love Live!》系列在其官方网站和官方推特同时宣布，系列将推出一部新动画《ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（暂译：Love Live!虹咲学园学园偶像同好会）》。



虹咲学园学园偶像同好会的成员曾在系列的游戏中以“Perfect Dream Project”身份登场。“Perfect Dream Project”企划是LoveLive!游戏上线4周年庆的一部分。



《LoveLive!校园偶像计划》是由日本动画公司SUNRISE、唱片公司Lantis、以及杂志《月刊电击G#39;s magazine》共同合作推出的读者参与活动以及由此展开的多媒体企划。第一季电视动画于2013年1月起播出，收录于蓝光光碟的OVA于11月27日公布，同年6月公布将制作第二季动画，第二季于2014年4月6日播映。



企划“Love Live! Sunshine!!”最初于2015年2月公布。其中的组合名Aqours也是由粉丝投票选出。动画《Love Live! Sunshine!!》第一季在2016年7月播出。2017年2月26日举办的Aqours First Love Live! ~Step! ZERO to ONE~第二天演出末尾发布，动画第二季在2017年秋季播出。



《Love Live! Sunshine!!》最新剧场版动画已经于1月4日上映，剧场版动画沿用了TV版动画的主要制作人员和声优。



动画主要制作人员如下：



原作：矢立肇

原案：公野樱子

监督：酒井和男

系列构成：花田十辉

角色设计：室田雄平

设计工作：河毛雅妃

设定设计：高桥武之

美术监督：东润一

色彩设计：横山佐代子

CG监督：黑崎豪

摄影监督：杉山大树

编辑：今井大介

音响监督：长崎行男

音乐：加藤达也

音乐制作：Lantis

动画制作：SUNRISE

出品：2019 Project LoveLive!Sunshine!!（SUNRISE、BANDAI Visual、Lantis、Bushiroad、KADOKAWA ASCII Media Works）

配给：松竹



动画主要声优如下：



高海千歌 cv 伊波杏树

樱内梨子 cv 逢田梨香子

松浦果南 cv 诹访七香

黑泽黛雅 cv 小宫有纱

渡边曜 cv 齐藤朱夏

津岛善子 cv 小林爱香

国木田花丸 cv 高槻加奈子

小原鞠莉 cv 铃木爱奈

黑泽露比 cv 降幡爱



在剧场版的故事中，Aqours获得了“LoveLive!”的冠军，她们也要准备转学进入一个新学校。一年级生和二年级生在新学校遭遇到了意料之外的麻烦。而开始毕业旅行的三年级生们则意外的走散了。由于大家彼此分离，Aqours的成员们开始思考团结的力量，她们也必须决定如何来面对新的状况。





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