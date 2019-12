《Love Live!》系列将推出新动画

周日(12月15日),《Love Live!》系列在其官方网站和官方推特同时宣布,系列将推出一部新动画《ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(暂译:Love Live!虹咲学园学园偶像同好会)》。



虹咲学园学园偶像同好会的成员曾在系列的游戏中以“Perfect Dream Project”身份登场。“Perfect Dream Project”企划是LoveLive!游戏上线4周年庆的一部分。



《LoveLive!校园偶像计划》是由日本动画公司SUNRISE、唱片公司Lantis、以及杂志《月刊电击G#39;s magazine》共同合作推出的读者参与活动以及由此展开的多媒体企划。第一季电视动画于2013年1月起播出,收录于蓝光光碟的OVA于11月27日公布,同年6月公布将制作第二季动画,第二季于2014年4月6日播映。



企划“Love Live! Sunshine!!”最初于2015年2月公布。其中的组合名Aqours也是由粉丝投票选出。动画《Love Live! Sunshine!!》第一季在2016年7月播出。2017年2月26日举办的Aqours First Love Live! ~Step! ZERO to ONE~第二天演出末尾发布,动画第二季在2017年秋季播出。



《Love Live! Sunshine!!》最新剧场版动画已经于1月4日上映,剧场版动画沿用了TV版动画的主要制作人员和声优。



动画主要制作人员如下:



原作:矢立肇

原案:公野樱子

监督:酒井和男

系列构成:花田十辉

角色设计:室田雄平

设计工作:河毛雅妃

设定设计:高桥武之

美术监督:东润一

色彩设计:横山佐代子

CG监督:黑崎豪

摄影监督:杉山大树

编辑:今井大介

音响监督:长崎行男

音乐:加藤达也

音乐制作:Lantis

动画制作:SUNRISE

出品:2019 Project LoveLive!Sunshine!!(SUNRISE、BANDAI Visual、Lantis、Bushiroad、KADOKAWA ASCII Media Works)

配给:松竹



动画主要声优如下:



高海千歌 cv 伊波杏树

樱内梨子 cv 逢田梨香子

松浦果南 cv 诹访七香

黑泽黛雅 cv 小宫有纱

渡边曜 cv 齐藤朱夏

津岛善子 cv 小林爱香

国木田花丸 cv 高槻加奈子

小原鞠莉 cv 铃木爱奈

黑泽露比 cv 降幡爱



在剧场版的故事中,Aqours获得了“LoveLive!”的冠军,她们也要准备转学进入一个新学校。一年级生和二年级生在新学校遭遇到了意料之外的麻烦。而开始毕业旅行的三年级生们则意外的走散了。由于大家彼此分离,Aqours的成员们开始思考团结的力量,她们也必须决定如何来面对新的状况。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。