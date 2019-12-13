漫画《达尔文游戏》将进入最终篇

周三（12月11日）出版的秋田书店杂志《别册少年Champion》2020年1月刊透露，漫画家组合FLIPFLOPs创作的悬疑漫画《达尔文游戏（日语：ダーウィンズゲーム）》将在2020年1月11日出版的杂志2月刊进入最终篇。



漫画于秋田书店杂志《别册少年Champion》2013年1月刊开始连载。漫画于2018年11月宣布动画化。



故事简介：



平凡的高中生须藤要，在某天收到了一个不明的手机APP“达尔文游戏”。无意中启动了APP的要因此卷入了与其他玩家运用这游戏获得的“异能”的大战之中。在不断袭击而来的强力玩家面前，要能够生存到最后吗？



TV版动画《达尔文游戏》将从1月3日起播出，动画将在首播日播出的第一话是一小时特别篇。



动画具体播出时间如下：



东京MX、群马电视台、栃木电视台、BS11、AT-X：2020年1月3日起每周五24:00～

读卖电视台：2020年1月6日起每周一25:59～

爱知电视台：2020年1月7日起每周二26:05～



动画也会通过AbemaTV网络视频服务播出，播出时间是2020年1月3日起每周五24:00～（地上波同时独占先行配信）。





歌手ASCA将为动画演唱片头曲《CHAIN》，歌手绫野真白将为动画演唱片尾曲《Alive》。



动画宣传片







动画主要制作人员如下：



原作：FLIPFLOPs

监督：德本善信

角色设计：中西和也

系列构成・脚本：深山秀(FLIPFLOPs)

音乐：末广健一郎

动画制作：Nexus



动画主要声优如下：



须藤要 cv 小林裕介

狩野朱歌 cv 上田丽奈

柏木铃音 cv 大森日雅

前坂隆二 cv 八代拓

小翠／宗太 cv 花守由美里







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