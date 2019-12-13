动画《果菜☆幻想》1月9日正式播出

周三（12月11日），TV版动画《果菜☆幻想（日语：はてな☆イリュージョン）》在其官方网站宣布，动画将从1月9日起正式播出。动画具体播出时间如下：



BS日电视台：2020年1月9日起每周四23:30～24:00

MBS：2020年1月9日起每周四26:30～27:00

东京MX：2020年1月10日起每周五26:05～26:35



动画官方网站还宣布，动画将在12月22日举办先行上映会。届时，动画的主要声优松冈祯丞、铃木爱奈、富田美忧、M・A・O会出席活动。



动画主要声优如下：



不知火真 cv 松冈祯丞

星里果菜 cv 铃木爱奈

星里梦未 cv 富田美忧

樱井艾玛 cv M.A.O

星里卫 cv 细谷佳正

桔梗院心美 cv 上坂堇

星里梅芙 cv 南条爱乃

玛丽亚·古雷涅 cv 新井里美

吉福斯·伍德霍斯 cv 松山鹰志



动画主要制作人员如下：



监督：松尾慎

系列构成：高桥龙也

角色设计： Ruizu Nakano

音响监督：大室正胜

音响制作：DAX Production

音乐：黑田贤一

动画制作：Children's Playground Entertainment



动画片头曲名为《Magic Words》，由Liyuu演唱。片尾曲名为《ヒカリイロの歌》，由Aqours的铃木爱奈演唱。这首片尾曲也是铃木爱奈的独唱出道曲。



动画改编自已故作家松智洋原作、矢吹健太郎作画的同名轻小说。松智洋于2014年11月首次出版了轻小说《果菜☆幻想》。由于松智洋的辞世，作品未能顺利完结。轻小说的新作品《果菜☆幻想R》将在9月25日出版。轻小说的漫画版由江戸屋ぽち作画，于Niconico漫画网站连载。



故事简介：



刚升上国中一年级的不知火真，为了向双亲认识的世界知名奇术师‧星里卫拜师学艺而来到东京。自从孩提时代见到星里卫与梅芙夫妻的表演后，真便憧景著能够成为奇术师。 而两夫妻的女儿果菜（小名：幻幻）与他正巧是儿时玩伴。 虽然东京持续传出美女怪盗震惊社会的案件，不过毕竟还有幻幻陪在身边，因此真并不担心。 在被称为鬼屋的星里家中，真受到执事吉福斯与女仆艾玛盛情迎接，并且与幻幻再度重逢。 虽然幻幻也相当欢迎真的到来，但与真可说是话不投机，最后终於……!?轻小说界最强大的奇幻魔术，即将揭开序幕!!





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