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剧场版动画《心理测量者Psycho-Pass 3 FIRST INSPECTOR》2020年春季上映

资讯 十月轻舞 2019年12月13日 10:03


　　动画《心理测量者Psycho-Pass 3 FIRST INSPECTOR》将于2020年春季在剧场上映，线上版由Amazon Prime Video全球独播。

剧场版动画《心理测量者Psycho-Pass 3 FIRST INSPECTOR》2020年春季上映 资讯

　　《心理测量者Psycho-Pass 3 FIRST INSPECTOR》讲述了刑事课一组一直追踪的“狐”的案件以及ビフロスト之谜，慎导灼与炯·米哈伊尔·伊格纳托夫的战斗再次打响。动画制作由Production I.G公司负责。导演塩谷直义、系列构成冲方丁、角色原案天野明、角色设计・总作画监督恩田尚之、全阵容延续TV版。片头曲是Who-ya Extended的「Synthetic Sympathy」。其余详细信息期待后续报道。

　　《心理测量者》系列描绘了将灵魂数值化的巨大监视网络·西比拉系统维持着人类治安的近未来。在不断改变的世界中，刑警们手持用于测定与犯罪有关的数值“犯罪系数”的枪支“支配者”，追捕着犯下罪行之前的“潜在犯”。2012年10月至2013年3月TV动画第1期播出，2014年10月至12月动画第2期播出。2015年和今年1月剧场版上映。TV动画第3期10月17日开播，12月12日刚刚播出最终话。

 

 

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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