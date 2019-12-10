东村明子漫画《伪装不伦》将在2020年春季完结

将于本周四（12月12日）出版的东村明子漫画《伪装不伦》单行本第七卷显示，漫画将在明年春季出版的单行本第八卷完结。









故事起源于32岁单身女滨钟子厌倦了约会，准备去海外旅行散心。在飞机上，她邂逅了比自己年轻的英俊男子伴野丈。滨钟子谎称自己已婚，而伴野丈则建议两人开始“不伦”。



东村明子于2017年12月起在彩色漫画网站XOY上开始连载这部漫画。由于网站关闭，漫画于今年1月18日移籍至LINE漫画上继续连载。由漫画改编而成的真人日剧由铃木勇马、南云圣一执导，卫藤凛编剧，杏主演，仲间由纪惠、宫泽冰鱼共演，于2019年7月10日开播。



东村明子在2017年4月和8月分别完结了她的两部著名作品《东京白日梦女》和《海月姬》。由漫画《东京白日梦女》改编而成的真人日剧在2017年1月至3月播出，日剧由南云圣一、铃木勇马、小室直子主演。漫画《海月姬》曾在2010年被改编成TV版动画播出，由花泽香菜主役。漫画在2014年被改编成真人电影，由能年玲奈主演。漫画也被改编成真人日剧，由芳根京子主演，在今年1月博会促。





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